La abogada Natalia Prokopiw presentó una ampliación de denuncia penal contra el Ejecutivo de Cinco Saltos, encabezado por el intendente Enrique Rossi, al sostener que se montó una maniobra delictiva para desviar fondos públicos mediante el uso indebido de la identidad de un joven de la localidad.

Según la presentación judicial, al revisar la documentación oficial se detectó que se utilizó el nombre del vecino para facturar más de 40 millones de pesos al erario municipal. La letrada sostuvo que todas las firmas que figuran en los expedientes fueron falsificadas: “El supuesto proveedor jamás firmó un contrato. Desconoce absolutamente todas las firmas que figuran en los expedientes”, remarcó Prokopiw.

Entre las irregularidades denunciadas se menciona un contrato de comodato con la empresa “Gestiones y Proyectos” por el uso de una maquinaria, mediante el cual se habrían facturado alrededor de 8 millones de pesos. El joven afectado niega categóricamente haber firmado ese documento o tener relación con dicha firma.

Lo que agrava aún más el cuadro, según la abogada, es que incluso después de que el escándalo comenzara a trascender públicamente, el pasado 13 de enero se autorizó un nuevo pago por unos 4 millones de pesos desde las cuentas municipales a nombre de esta identidad robada. “Le robaron la identidad para robarle al municipio. Nos robaron a todos los cinco saltenses”, sentenció Prokopiw, quien espera que la Fiscalía avance rápidamente con la investigación por falsificación de documento público y fraude a la administración. El joven afectado evalúa presentarse como querellante en la causa.

Respuesta oficial del Municipio

Ante la repercusión de la denuncia, el intendente Enrique Rossi emitió un comunicado en el que informó que el municipio se pone a total disposición de la Justicia para aportar toda la documentación correspondiente y esclarecer los hechos.

El jefe comunal señaló que la contratación cuestionada estuvo bajo responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Gobierno, y que por ello solicitó la renuncia del titular del área, Sebastián Crespo, hasta tanto la Justicia determine las responsabilidades.

Rossi remarcó que su gestión se basa en principios de responsabilidad, transparencia y honestidad, y que todos los funcionarios municipales están obligados a ajustarse a esa forma de administración pública.