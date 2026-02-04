La publicación de Clara Darín en redes sociales no pasó desapercibida y terminó generando un fuerte revuelo mediático. Sin intención aparente, la joven compartió un carrete de imágenes cotidianas que muchos interpretaron como una pista clave sobre el sexo del bebé que esperan Úrsula Corberó y Chino Darín, una de las parejas más herméticas del espectáculo.

El detalle que encendió las especulaciones fue la aparición de un body celeste de bebé en una de las fotos. Junto al posteo, Clara Darín escribió: “Una semana bien confusa”, frase que alimentó aún más las teorías de los seguidores, quienes rápidamente asociaron el color de la prenda con la llegada de un varón.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos y provocó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios dieron por confirmado el dato, otros recordaron que la pareja siempre evitó compartir información sobre su vida privada y que el color de una prenda no necesariamente define el sexo del bebé.

Hasta el momento, ni Úrsula Corberó ni Chino Darín hicieron declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los rumores. Fieles a su estilo, ambos eligieron el silencio y sostienen el bajo perfil que los caracteriza desde el inicio de su relación, que comenzó hace más de una década durante el rodaje de una serie.

El embarazo fue confirmado tras meses de versiones cruzadas y significó una enorme alegría para la familia. En ese contexto, Ricardo Darín habló públicamente sobre la llegada de su primer nieto durante un evento en Uruguay y expresó: “Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso”.

El actor también se refirió al difícil año personal que atravesó y reconoció: “Fue un año muy potente en todo sentido. En lo profesional todo fue bienvenido, pero a la par enfrenté la muerte de mi hermana”. Según contó, la noticia del embarazo llegó como un alivio emocional para todos.

Además, Ricardo Darín reveló que respetó el pedido de su hijo de mantener el embarazo en secreto durante los primeros meses: “Me pidió que no dijera nada hasta después de los tres meses. Eso me valió algún reproche en casa, pero tenía que respetarlo”.

Mientras las miradas se posan en un simple body celeste, la familia Darín atraviesa un momento de profunda expectativa. Con cautela y emoción, esperan la llegada del nuevo integrante, combinando el recuerdo del duelo reciente con la ilusión que trae esta nueva etapa.