Neuquén alcanzó más de 1,23 millones de pasajeros aéreos en 2025

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales informó que la provincia del Neuquén continúa fortaleciendo su conectividad aérea y su posicionamiento como destino turístico y productivo, con un crecimiento sostenido del movimiento de pasajeros en sus principales aeropuertos durante 2025.

De acuerdo a la información proporcionada por la ANAC (Administrador Nacional de la Aviación Civil), entre enero y noviembre de 2025 el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén (SAZN) movilizó 1.234.000 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 23% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 1.001.000 pasajeros.

En este sentido, Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, expresó: “El crecimiento del tráfico aéreo en Neuquén es el resultado de una estrategia sostenida de articulación público-privada, que permitió ampliar frecuencias, sumar destinos y fortalecer la conectividad de la provincia. Desde el Estado generamos condiciones y previsibilidad, y trabajamos junto a aerolíneas, aeropuertos y el sector para que Neuquén siga potenciando su turismo y desarrollo productivo “

Este crecimiento posiciona a Neuquén como uno de los aeropuertos del interior del país con mayor crecimiento porcentual, consolidándose además como el octavo aeropuerto de Argentina en cantidad de pasajeros de cabotaje.

Evolución del movimiento en Neuquén

Durante 2025, el aeropuerto de Neuquén mantuvo un flujo sostenido de pasajeros a lo largo del año, con picos destacados en los meses de julio, octubre y noviembre. En particular, ese último registró 121.000 pasajeros, lo que significó un incremento del 11% en comparación con noviembre de 2024.

Este comportamiento refleja un perfil mixto del aeropuerto, con fuerte presencia de viajes corporativos y turísticos, y una menor estacionalidad respecto de otros destinos del país.

Chapelco: crecimiento sostenido con marcada estacionalidad turística

Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos – Chapelco (SAZY), que presta servicios a San Martín de los Andes y la región de los Lagos del Sur, también mostró un desempeño positivo. Entre enero y noviembre de 2025 movilizó 321.000 pasajeros, frente a los 288.000 registrados en el mismo período de 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 11%.

En noviembre Chapelco registró 25.000 pasajeros, con una suba del 3% interanual, consolidando su rol como aeropuerto clave para el turismo, con una estacionalidad alta, especialmente vinculada a las temporadas de invierno y verano.

La provincia del Neuquén consolida un sistema aeroportuario complementario, que combina un aeropuerto con flujo sostenido durante todo el año, como Neuquén capital, y otro con fuerte impronta turística estacional, como Chapelco. Este crecimiento acompaña el desarrollo del turismo, la actividad productiva y la integración territorial, fortaleciendo el posicionamiento de Neuquén como un nodo estratégico del interior del país.