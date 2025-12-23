El verano 2025 vuelve a tener a Brasil como el destino elegido por miles de argentinos, en un fenómeno que no deja de crecer y que ya anticipa una temporada récord en las playas del país vecino. Según estadísticas oficiales y proyecciones del sector turístico, los argentinos serán nuevamente protagonistas del movimiento turístico en la región.

Entre enero y noviembre, Brasil recibió 9 millones de visitantes internacionales, lo que significó un incremento del 34% respecto del año anterior. De ese total, 3,1 millones fueron argentinos, consolidándose como el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil, incluso sin contabilizar todavía el fuerte flujo que se da en diciembre y durante el verano.

El crecimiento fue tan marcado que Brasil ya alcanzó el objetivo que se había fijado para 2027, que era recibir 8,1 millones de turistas extranjeros. El impacto positivo del turismo se reflejó también en la economía: el sector permitió generar 1,5 millones de empleos formales, con un saldo neto de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Una de las claves centrales del fenómeno es el tipo de cambio favorable para los argentinos, que encuentran en Brasil precios competitivos y una mejor relación entre costos y servicios. Tanto quienes viajan con dólares como quienes lo hacen con pesos logran mayor poder de compra, especialmente en destinos de playa, gastronomía y alojamiento.

Detrás de la Argentina, Chile se ubicó en el segundo lugar del ranking de turistas extranjeros, con 721.497 ingresos y un crecimiento del 24%, desplazando a Estados Unidos, que quedó tercero con 677.888 visitantes y una suba más moderada del 5,8%. Más atrás aparecen Uruguay, con 487.514 turistas y un aumento del 37,2%, y Paraguay, con 454.327 arribos, lo que representó una suba del 14,4%.

El fuerte flujo turístico también se tradujo en el ingreso de divisas. En los primeros once meses del año, los turistas extranjeros aportaron US$ 7.170 millones a la economía brasileña. Sin embargo, el crecimiento en dólares fue menor al aumento en la cantidad de visitantes, con una suba del 8,5% interanual, lo que muestra que el gasto promedio fue más moderado.

Con estos números, todo indica que los argentinos volverán a copar las playas brasileñas durante el verano, impulsados por la cercanía, el clima, la oferta turística y una ventaja cambiaria que sigue siendo determinante a la hora de elegir destino.