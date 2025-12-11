El presidente de CALF, Marcelo Severini, y su par de la Cooperativa Telefónica de Centenario Darío Vannicola, firmaron este jueves 11 de diciembre un convenio de cooperación y asistencia por el cual ambas instituciones trabajarán en forma conjunta para ampliar los servicios a sus asociados.

A partir de este acuerdo, la Cooperativa de Centenario ofrecerá y promoverá entre sus asociados los Servicios Sociales que brinda CALF, que incluyen el Servicio de Sepelios, el vacunatorio SAC, Calfpay, Calf Renova y la vincualción con las unidades de servicio de tecnologías, modernización e infraestructura que posee CALF.

Por su parte la Cooperativa de Centenario le brindará a CALF asesoramiento técnico en redes activas y pasivas a través de una planificación que atienda las condiciones específicas y particulares de ambas instituciones.

Durante la reunión, Severini estuvo acompañado por el secretario general, Leonardo Ferreira y el tesorero, Manuel Cuesta; y el gerente de Calfibra, Sergio Fernández Novoa. En tanto, por la Cooperativa Telefónica de Centenario también participó su vicepresidente Héctor Novoa.

Fernández Novoa luego de celebrar el acuerdo sostuvo que “para nosotros tener una relación con todo el plantel técnico que lleva adelante el servicio de Internet en la localidad de Centenario y en otras localidades de la región es muy importante debido a la experiencia y la trayectoria que tiene la cooperativa de Centenario”.

“Creo que con la intención de Calfibra de llevar adelante el desarrollo de una empresa tecnológica, sin duda hay una sinergia posible. Así que para nuestra cooperativa es realmente muy importante haber podido plasmar en el día de la fecha este convenio” aseveró.

Se conformará además una Unidad de Coordinación integrada por representantes de ambas instituciones, que tendrá a su cargo la planificación, seguimiento e implementación de las acciones derivadas del convenio.

El presidente de la Cooperativa de Centenario comentó que “la idea es diversificarse y llevar a Centenario los servicios que está brindando hoy CALF en Neuquén, especialmente salud, sepelios, infraestructura, telecomunicaciones y desarrollar un polo tecnológico en forma conjunta”.

Vannicola, resaltó el interés por el Servicio de Sepelios ya que existe la posibilidad de “construir las salas velatorias y un lugar para guardar los vehículos disponibles para todos los asociados de la cooperativa telefónica Centenario”.

Durante la firma, autoridades las coincidieron en la importancia de seguir profundizando la cooperación entre cooperativas, especialmente en tiempos desafiantes, donde la unión y la solidaridad permiten ampliar capacidades y llegar con más y mejores servicios a la comunidad.

Este acuerdo refuerza el rol del cooperativismo en la región, promoviendo la integración, el trabajo conjunto y la construcción de soluciones sostenibles para los asociados y vecinas y vecinos de Neuquén y Centenario.