La inflación de alimentos volvió a presionar sobre el bolsillo en noviembre, con un incremento de 2,8%, por encima del IPC general, que se ubicó en 2,5%, según confirmó el INDEC. El rubro más sensible para los hogares argentinos acumuló una suba de 31,1% interanual y avanzó 28,2% en los primeros once meses del año, superando al nivel general de precios.

El impacto es mayor en los sectores de menores ingresos, que destinan buena parte de sus recursos a la compra de productos de primera necesidad. En noviembre, la región de Cuyo registró el aumento más alto, con 3,4%, seguida del Noroeste (3,3%) y el Noreste (3,2%). En el GBA, la suba fue de 2,8%, mientras que la Patagonia mostró la variación más baja, con 2,1%.

Entre los alimentos que más aumentaron se destacaron el limón (30,4%), la manzana (19,2%), el zapallo anco (14,8%), la papa (13,5%), el asado (13%), la cebolla (12,9%), la nalga (10,2%), la lechuga (10,1%), la carne picada (9,5%) y el cuadril (9,4%). La mayoría de estos productos son de alta presencia en la mesa cotidiana.

También hubo descensos, aunque insuficientes para compensar la tendencia general: las arvejas secas (-0,4%), el arroz (-1%), el pollo entero (-1%), el yogur firme (-1,8%), la leche fresca (-1,9%), los huevos (-2,1%) y el tomate redondo, que registró una fuerte caída del 26,5%.

La dinámica del rubro de alimentos, el que más incide en el costo de vida, vuelve a encender alertas en la previa del último mes del año, mientras el Gobierno sigue de cerca el comportamiento de los productos esenciales.