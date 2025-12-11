Siguen las condiciones meteorológicas complejas en la provincia, sumado a las alertas amarillas de esta semana por tormentas eléctricas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta por viento para este viernes 12.

La alerta abarca el sur de Neuquén, incluyendo Zapala, Las Coloradas, Piedra del Águila y la cordillera. Durante las tormentas de esta semana se generaron focos de incendio en distintos puntos de la montaña, por lo cual las autoridades mantienen la alarma frente al avance de las condiciones meteorológicas.

El SMN detalla que las áreas indicadas se verán afectadas por vientos del oeste, que serían de entre 50 y 70 km/h, hasta ráfagas de más de 90km/h.

A partir de esto y frente al riesgo de incendios, el Parque Nacional Lanín recuerda que los Parques Nacionales son áreas agrestes, los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a los procesos naturales propios de los ambientes, como la caída de ramas y árboles que es frecuente, por ello piden evitar actividades al aire libre.

También aclararon que si pensas recorrer alguna de las sendas del Parque Nacional, dentro de las 48 hs previas a tu salida, tenes que ingresar a la página oficial y completar el Registro de Trekking obligatorio consultando qué sendas se encuentran abiertas o cerradas.

Si en el sitio ves que la senda que queres recorrer no figura en el listado del registro es porque no está habilitada para hacer ese recorrido, por otra parte, si la senda aparece en el registro con un cartel que dice “Senda Cerrada”, esto significa que, si bien está habilitada, se encuentra momentáneamente clausurada principalmente por razones de seguridad.

Para minimizar accidentes solicitan tener presente las siguientes recomendaciones: