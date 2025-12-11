La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre y una familia tipo necesitó $1.257.329 para no caer en la pobreza, según informó el INDEC. La suba mensual de la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó por encima de la inflación general del mes, que fue de 2,5%, y acumuló un incremento de 22,7% en lo que va del año y de 25,5% en los últimos doce meses.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que determina la línea de indigencia— trepó 4,1%, superando tanto el IPC del período como la variación de alimentos, que avanzaron 2,8%. De este modo, los ingresos necesarios para cubrir los consumos mínimos volvieron a tensionar el presupuesto de los hogares.

El INDEC precisó que una persona adulta necesitó $406.903 para no ser considerada pobre, mientras que un hogar de tres integrantes requirió $1.000.980. Para una familia de cuatro personas, la cifra ascendió a $1.257.329, y un hogar de cinco miembros debió contar con al menos $1.332.433 para mantenerse por encima de la línea de pobreza.

En cuanto a la indigencia, una persona necesitó $183.289 para cubrir la canasta alimentaria mínima. Un hogar de tres integrantes requirió $450.892, mientras que las familias de cuatro personas precisaron $566.364. Para cinco integrantes, el ingreso mínimo fue de $595.691.