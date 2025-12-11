Luego de que el 6 de diciembre su hijo haya muerto tras un incidente vial en Añelo, Mauricio Villagra sostuvo que su hijo Nehuen, padre de dos niños, fue asesinado. Según el relato familiar, tras un roce entre vehículos, tres jóvenes lo siguieron: dos hombres y una mujer.

Villagra enfatizó que solo dos hombres están imputados y con prisión preventiva por seis meses, mientras que la tercera ocupante del Peugeot 208 no aparece en la causa judicial.

“Queremos que se investigue a todos los involucrados”, afirmó.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con Villagra, Nehuen se encontraba trabajando en Añelo y regresaba en una camioneta S10 gris. Tras un roce con un Peugeot 208, se produjo una breve discusión que quedó allí. Sin embargo, los ocupantes del otro vehículo lo siguieron.

La agresión

Villagra explicó que uno de los agresores sostuvo a Nehuen mientras el otro lo golpeó con una llave cruz tomada del mismo automóvil. El ataque fue letal.

La familia señaló que los reportes policiales y las primeras noticias confirmaban la presencia de tres personas en el Peugeot 208, pero la mujer no figura actualmente en el expediente.

Avance de la causa judicial

Los dos hombres involucrados están bajo prisión preventiva por seis meses, según la información que recibió la familia. La mujer no fue mencionada en la imputación inicial.

Villagra remarcó que aún no tuvieron contacto formal con la Fiscalía. La situación personal de la madre de Nehuen —con problemas de salud— demoró los trámites y el seguimiento del expediente.

Testigos y cámaras

La familia fue informada de que existen testigos del ataque. También mencionaron que una cámara privada permitió identificar a los agresores. Añelo cuenta con múltiples cámaras en hospedajes y comercios que podrían aportar más evidencia.

El impacto familiar

Nehuen dejó dos hijos pequeños. Uno de ellos vive con sus abuelos en El Sauce; el otro, un bebé de siete meses, convivía con él y su pareja en Neuquén capital. Era el único sostén económico del hogar y estaba por comenzar un nuevo empleo de manera efectiva el lunes posterior al ataque.

Lo que pide la familia

Villagra solicitó que la Justicia de Neuquén investigue con profundidad y convoque a todos los ocupantes del vehículo.