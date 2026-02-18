¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
La víctima sobrevivió

Lo apuñaló en el cuello en la salida de un boliche: la justicia neuquina lo condenó por intento de asesinato

Juan José Palomo fue condenado a prisión por apuñalar a un joven en la salida de un boliche en Rincón de los Sauces, tras un juicio en el que se probó su responsabilidad en el ataque.

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 14:02
PUBLICIDAD

La justicia neuquina condenó a Juan José Palomo por homicidio simple en grado de tentativa y en carácter de coautor por apuñalar en el cuello a otro sujeto en la salida de un boliche.

Por pedido de la asistente letrada Yesica Barbich y tras la realización de un juicio, un agresor fue declarado penalmente responsable por unanimidad. El hecho fue cometido en enero de 2025, en un barrio de la ciudad de Rincón de los Sauces.

Luego del debate, el tribunal colegiado que intervino en el juicio, que estuvo integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo, avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y declaró la responsabilidad.
 
De acuerdo con la teoría del caso que acreditó el MPF el hecho ocurrió el 9 de enero cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Belgrano de Rincón de los Sauces.
 
La víctima regresaba de un boliche caminando junto a un grupo de amigos y, en ese contexto, Juan José Palomo lo interceptó, lo increpó y, sin mediar palabras, le asestó una puñalada en el cuello.
 
Luego de la agresión, el acusado se dio a la fuga corriendo e ingresó a su domicilio, ubicado cerca del lugar del hecho. Además, al momento de retirarse, se llevó el cuchillo que utilizó al atacar a la víctima.
 
Producto de la lesión recibida, la vida del joven agredido estuvo en peligro, fue intervenido quirúrgicamente e internado en el hospital Castro Rendón de la capital provincial.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD