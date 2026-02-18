La justicia neuquina condenó a Juan José Palomo por homicidio simple en grado de tentativa y en carácter de coautor por apuñalar en el cuello a otro sujeto en la salida de un boliche.

Por pedido de la asistente letrada Yesica Barbich y tras la realización de un juicio, un agresor fue declarado penalmente responsable por unanimidad. El hecho fue cometido en enero de 2025, en un barrio de la ciudad de Rincón de los Sauces.



Luego del debate, el tribunal colegiado que intervino en el juicio, que estuvo integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo, avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y declaró la responsabilidad.



De acuerdo con la teoría del caso que acreditó el MPF el hecho ocurrió el 9 de enero cerca de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Belgrano de Rincón de los Sauces.



La víctima regresaba de un boliche caminando junto a un grupo de amigos y, en ese contexto, Juan José Palomo lo interceptó, lo increpó y, sin mediar palabras, le asestó una puñalada en el cuello.



Luego de la agresión, el acusado se dio a la fuga corriendo e ingresó a su domicilio, ubicado cerca del lugar del hecho. Además, al momento de retirarse, se llevó el cuchillo que utilizó al atacar a la víctima.



Producto de la lesión recibida, la vida del joven agredido estuvo en peligro, fue intervenido quirúrgicamente e internado en el hospital Castro Rendón de la capital provincial.

