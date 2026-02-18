Ya sea que le llamen “hacer sapitos”, “patitos”, “la piedra saltarina” o “hacer la rana”, este entretenido pasatiempo que chicos y grandes juegan al borde de los lagos se convirtió en un torneo que tiene un campeón nacional: Matías Monsalves.

El joven es de Luis Beltrán pero hace cuatro años reside en Bariloche. Al enterarse del campeonato de sapito en una cervecería local, se anotó casi por casualidad y terminó con el primer título al lograr 18 saltos.

Poco más que diversión

Este guía profesional de pesca con mosca y técnico en gestión ambiental, vecino de Bariloche, imaginó que el pasado 14 de febrero compartiría un rato en Circuito Chico y pasaría por la Cervecería a divertirse con sus amigos. Sin embargo, una alegre jugada cambió sus planes y lo convirtió en el campeón nacional del "sapito".

Los ganadores del Primer Campeonato Argentino de Sapito

“Me anoté al evento, más que nada, para divertirme con amigos y pasar un buen rato en la playa, y pensando que con un poco de suerte podía pasar de ronda”, cuenta.

Oriundo de Luis Beltrán, Matías resalta que la práctica de tirar piedritas al lago “es de años, de convivir día a día cerca del agua”. Y que para él es “como un juego, que cada vez que vamos al lago nos ponemos a competir entre amigos de manera amateur, para pasar el rato y divertirnos”.

Diversión, lago e hinchada en la Patagonia

El campeonato

La playa Sin Viento, en Bariloche, fue escenario de una jornada distinta: más de 70 competidores se animaron a participar del primer Campeonato de Sapito impulsado por Cerveza Patagonia, en un evento que combinó deporte, tradición y encuentro al aire libre. Con un clima ideal y una convocatoria que superó las expectativas, el clásico juego de arrojar piedras al agua se transformó por un día en una competencia con reglas, jurado y marcas destacadas.

Playa Sin Viento, en Bariloche, escenario del certamen

La actividad comenzó con el campeonato profesional, donde varios participantes alcanzaron hasta 18 rebotes, dejando en evidencia el nivel técnico que puede alcanzar este desafío tan simple como exigente. Luego fue el turno del torneo amateur, que originalmente tenía un cupo de 30 personas, pero terminó sumando más de 70 inscriptos mayores de 18 años. Dos de ellos lograron 15 y 17 rebotes, clasificando a la final que cerró la jornada.

El encuentro fue conducido por el cocinero Salvador Mazzochi, contó con música en vivo a cargo de un DJ y propuestas gastronómicas, además de la posibilidad de degustar IPA KM0, la cerveza sin alcohol de la marca organizadora.

Phil Bloxham, jurado de Reino Unido

Uno de los momentos más destacados fue la participación especial del británico Phill Bloxham, aficionado al sapito y poseedor de un récord personal de 150 metros, quien compartió consejos sobre técnica, ángulos y fuerza antes de integrar el jurado del campeonato.

Oro y amistad

Ya en la final, Matías reconoce que la vivió “con un poco de nervios, porque no esperaba llegar hasta esa instancia”.

“Traté de divertirme lo máximo posible, reírme con mis amigos que no lo podían creer y alentaban desde atrás; sin tantas expectativas de ganar, sino disfrutar el momento. No recuerdo el tiro ganador, pero el mejor mío durante la competencia fueron unos 18 sapitos”, relata. Se llevó como premio una estadía en Ovo Patagonia Chaltén.

La elección de la piedra, una de las claves para dominar la técnica "Sapito"

Según comentan desde la organización, “este campeonato se constituye como el primer paso en un camino que busca posicionar al Sapito como el Deporte Nacional Patagónico, poniendo en valor aquello que nos identifica: la naturaleza, el encuentro y la emoción de competir con algo tan simple como una piedra y el agua. En definitiva, es volver a encontrar el lujo en lo simple”.

Para Matías, “el torneo fue muy divertido, mucha gente se acercó a participar y compartir ese día entre sus amistades, la música, la organización, la gente; todo excelente”.

Y agrega: “Lo que más disfruté fue la presencia de mis amigos y sus caras ´de no puedo creer que lo que está pasando´, que me anoté un poco en broma y terminé ganando”.