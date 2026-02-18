Un yacaré que medía aproximadamente dos metros apareció en la playa del balneario La Florida, en la ciudad de Rosario, pasó el límite de las boyas y quedó a pocos metros de la orilla, generando temor y preocupación entre quienes se encontraban disfrutando del feriado por el Carnaval.

Si bien en principio, algunas personas lo confundieron, al advertir que se trataba del citado reptil, alertaron a quienes se encontraban dentro del agua para que salieran debido a que el animal estaba con la cabeza y la cola fuera del agua, mirando hacia la costa, mientras que además se le dio aviso al guardavidas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales del destacamento 23 y personal de la Brigada Ecológica, que se hicieron presentes tras el aviso, pero que señalaron que iban a intervenir solo si el yacaré se acercaba a la orilla, algo que finalmente no ocurrió.

En tanto, se informó que, los uniformados no intervinieron porque el reptil no mostró conductas agresivas, mientras que además se encontraba en su hábitat natural y desde el balneario La Florida confirmaron que este miércoles abrirían con normalidad, pero recomendaron a los visitantes respetar las indicaciones del personal ante cualquier nueva aparición.