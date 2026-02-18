La ciudad de Neuquén se llena de aroma a masa recién horneada y queso fundido. Desde el sábado pasado y hasta el 22 de febrero se celebra la Semana de la Pizza, una propuesta gastronómica que invita a vecinos y turistas a recorrer pizzerías, aprovechar descuentos y elegir la mejor pizza de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las actividades turísticas del fin de semana largo y combina promociones en locales gastronómicos con un sistema de votación para que el público elija su pizza favorita. “Se vota la pizza, no la pizzería. Puede haber dos o tres versiones en distintos lugares y la gente vota la que más le gustó”, explicó el secretario de Turismo y Desarrollo Humano de Neuquén, Diego Cayol.

El mecanismo de votación es simple: en cada local adherido se entrega un código QR que permite elegir de forma electrónica la pizza favorita. Algunos establecimientos, además, ofrecen promociones tanto en salón como en take away y delivery, lo que amplía las opciones para sumarse al evento.

Promociones destacadas para aprovechar

La propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de beneficios y descuentos en distintos locales de la ciudad: