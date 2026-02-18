La ciudad de Neuquén se llena de aroma a masa recién horneada y queso fundido. Desde el sábado pasado y hasta el 22 de febrero se celebra la Semana de la Pizza, una propuesta gastronómica que invita a vecinos y turistas a recorrer pizzerías, aprovechar descuentos y elegir la mejor pizza de la ciudad.
La iniciativa forma parte de las actividades turísticas del fin de semana largo y combina promociones en locales gastronómicos con un sistema de votación para que el público elija su pizza favorita. “Se vota la pizza, no la pizzería. Puede haber dos o tres versiones en distintos lugares y la gente vota la que más le gustó”, explicó el secretario de Turismo y Desarrollo Humano de Neuquén, Diego Cayol.
El mecanismo de votación es simple: en cada local adherido se entrega un código QR que permite elegir de forma electrónica la pizza favorita. Algunos establecimientos, además, ofrecen promociones tanto en salón como en take away y delivery, lo que amplía las opciones para sumarse al evento.
Promociones destacadas para aprovechar
La propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de beneficios y descuentos en distintos locales de la ciudad:
- Amore en Talero 375, ofrece Take away: 2×1 en margarita y pepperoni; 1 margarita + 2 porrones de Stella a precio promocional. En el salón: comprando 2 pizzas, la segunda al 50% off.
- Owe Bar ubicado en Avenida Olascoaga 2.120, ofrece un 30% off en “Rocke Williams Fort” con dos pintas de cerveza Río Grande.
- Pizza Park en Belgrano 1.005, 1 muzzarella + 1 napolitana a precio promocional; 1 muzzarella a súper precio.
- Borken, Yrigoyen 350, ofrece un 15% off en todas las pizzas.
- Il Forno Di Sanna, en Independencia 316, brinda un 30% off en la segunda unidad + envíos gratis (promoción válida en delivery).
- Primo, Avenida Argentina 131, ofrece un 20% off en pizza de gírgolas de Neuquén y ciboulette.
- Casa León, Alderete 1607, ofrece un 25% off en todas las pizzas de la carta.
- Valencia, Alcorta 767, tiene como promoción la pizza Valencia/Madrid con 20% off consumiendo en salón.
- Hopfen, Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio, un 20% off en pizza napolitana, fugazzeta y muzzarella; 2×3 en esas variedades; comprando una pizza de rúcula y crudo o 4 quesos, una pinta de regalo.
- La Ranchería, Alderete 920, tiene un 20% off en pizza “Tranka Marga” durante toda la semana.