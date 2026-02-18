¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Semana de la Pizza en Neuquén: cuáles son las promociones y descuentos para aprovechar hasta el 22 de febrero

2×1, segundas pizzas al 50% y combos con cerveza son parte de la Semana de la Pizza en Neuquén. Más de una decena de locales se sumaron con ofertas especiales y un sistema de votación para elegir la mejor pizza de la ciudad.

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 13:53
Desde el sábado pasado y hasta el 22 de febrero se celebra la Semana de la Pizza.

La ciudad de Neuquén se llena de aroma a masa recién horneada y queso fundido. Desde el sábado pasado y hasta el 22 de febrero se celebra la Semana de la Pizza, una propuesta gastronómica que invita a vecinos y turistas a recorrer pizzerías, aprovechar descuentos y elegir la mejor pizza de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las actividades turísticas del fin de semana largo y combina promociones en locales gastronómicos con un sistema de votación para que el público elija su pizza favorita. “Se vota la pizza, no la pizzería. Puede haber dos o tres versiones en distintos lugares y la gente vota la que más le gustó”, explicó el secretario de Turismo y Desarrollo Humano de Neuquén, Diego Cayol.

El mecanismo de votación es simple: en cada local adherido se entrega un código QR que permite elegir de forma electrónica la pizza favorita. Algunos establecimientos, además, ofrecen promociones tanto en salón como en take away y delivery, lo que amplía las opciones para sumarse al evento.

 

Promociones destacadas para aprovechar

La propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de beneficios y descuentos en distintos locales de la ciudad:

  • Amore en Talero 375, ofrece Take away: 2×1 en margarita y pepperoni; 1 margarita + 2 porrones de Stella a precio promocional. En el salón: comprando 2 pizzas, la segunda al 50% off.
  • Owe Bar ubicado en Avenida Olascoaga 2.120, ofrece un 30% off en “Rocke Williams Fort” con dos pintas de cerveza Río Grande.
  • Pizza Park en Belgrano 1.005, 1 muzzarella + 1 napolitana a precio promocional; 1 muzzarella a súper precio.
  • Borken, Yrigoyen 350, ofrece un 15% off en todas las pizzas.
  • Il Forno Di Sanna, en Independencia 316, brinda un 30% off en la segunda unidad + envíos gratis (promoción válida en delivery).
  • Primo, Avenida Argentina 131, ofrece un 20% off en pizza de gírgolas de Neuquén y ciboulette.
  • Casa León, Alderete 1607, ofrece un 25% off en todas las pizzas de la carta.
  • Valencia, Alcorta 767, tiene como promoción la pizza Valencia/Madrid con 20% off consumiendo en salón.
  • Hopfen, Antártida Argentina y diagonal 9 de Julio, un 20% off en pizza napolitana, fugazzeta y muzzarella; 2×3 en esas variedades; comprando una pizza de rúcula y crudo o 4 quesos, una pinta de regalo.
  • La Ranchería, Alderete 920, tiene un 20% off en pizza “Tranka Marga” durante toda la semana.
