Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Seis intervenciones

Fuego y pesca furtiva: detectaron reiteradas infracciones durante el feriado en Junín de los Andes

Todos los involucrados fueron sancionados por las infracciones que cometieron, tanto por pesca furtiva como por hacer fogones en zonas no habilitadas.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 13:36
Durante el lunes feriado, la delegación de Fauna de Junín de los Andes recepcionó diversas denuncias por infracciones de turistas o visitantes en zonas de la localidad. Los mismos estaban cometiendo acciones prohibidas que dañan el medioambiente y ponen en riesgo a la población.

El primer caso fue en la zona de Huechulafquen, donde Fauna intervino junto con Parques Nacionales, ya que recibieron el aviso de que personas habían encendido una fogata en donde está prohibido por la emergencia ígnea que atraviesa Neuquén.

Detallaron que al llegar al lugar obligaron a las personas a apagarla y se labró el acta de infracción correspondiente.

Además se realizaron intensos controles en la zona de Boca del Chimehuín. Posteriormente personal de fauna se movilizó a Caleufú por una denuncia de presunta pesca furtiva.

En el lugar se realizó acta de infracción por la pesca de 8 ejemplares de trucha arcoiris y 1 de trucha marrón. Finalizados estos operativos, continuaron con otro fogón no autorizado encendido en el embalse Piedra del Águila. Allí intervino personal de fauna Junín y realizó las actuaciones de rigor.

La jornada de feriado finalizó con 6 actas de infracción por fogatas prohibidas y pesca furtiva.

A partir de estos hechos y la reiteración de infracciones, se recuerda a la población que sigue vigente el decreto 198/25 de emergencia ignea en todo el territorio de Neuquén.

