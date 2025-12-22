La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con una evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico oficial.

De acuerdo al comunicado difundido por la institución, “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, destacando que su estado de salud se mantiene estable.

El parte médico precisó que la paciente permanece bajo tratamiento antibiótico y mantiene colocado un drenaje peritoneal, sin presentar fiebre ni complicaciones hasta el momento. Este seguimiento forma parte del protocolo habitual para este tipo de intervenciones.

Asimismo, se informó que se mantiene el criterio de internación, con el objetivo de completar el tratamiento correspondiente y continuar con la observación médica necesaria para garantizar una recuperación adecuada.

El informe fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni, quien remarcó que la evolución clínica es satisfactoria, dentro de los parámetros esperados para este tipo de cuadro.

Mientras tanto, el entorno de la ex mandataria sigue atento a su evolución, a la espera de nuevos partes médicos oficiales que informen sobre su recuperación.