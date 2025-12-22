¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ACTUALIDAD

Nuevo parte médico sobre Cristina Kirchner: destacan una evolución sin complicaciones

El Sanatorio Otamendi informó que la ex presidenta continúa estable tras la intervención quirúrgica y seguirá internada mientras completa el tratamiento.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 13:28
PUBLICIDAD

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con una evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico oficial.

De acuerdo al comunicado difundido por la institución, “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, destacando que su estado de salud se mantiene estable.

El parte médico precisó que la paciente permanece bajo tratamiento antibiótico y mantiene colocado un drenaje peritoneal, sin presentar fiebre ni complicaciones hasta el momento. Este seguimiento forma parte del protocolo habitual para este tipo de intervenciones.

Asimismo, se informó que se mantiene el criterio de internación, con el objetivo de completar el tratamiento correspondiente y continuar con la observación médica necesaria para garantizar una recuperación adecuada.

El informe fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni, quien remarcó que la evolución clínica es satisfactoria, dentro de los parámetros esperados para este tipo de cuadro.

Mientras tanto, el entorno de la ex mandataria sigue atento a su evolución, a la espera de nuevos partes médicos oficiales que informen sobre su recuperación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD