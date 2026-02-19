Por el intenso temporal en Entre Ríos se ha desplegado la desesperada búsqueda de una madre y su hija, las cuales fueron arrastradas por la fuerza del agua de un arroyo mientras caía la gran tormenta.

Las autoridades explicaron que ambas se encontraban en una casa ubicada sobre la vera del río, la cual, ante el abundante caudal de agua, se desmoronó.

El hecho sucedió este jueves por la mañana cuando una vivienda ubicada sobre la calle Blas Parera y Brown, en cercanías del arroyo Colorado, se desplomó debido a la abrupta caída de agua.

Dentro de la casa había cinco integrantes de una familia, tres de los cuales pudieron ser rescatados, mientras que continúa la búsqueda de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Kiara Barrios, de 10, informaron desde el medio el Uno.

En el operativo, a través del cual se realizan rastrillajes en el arroyo, trabajan en conjunto buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil.

La situación en la provincia

“Ha llovido más de 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, indicó Lucas García, de Protección Civil.

El fenómeno trajo lluvias, desbordes de arroyos, inundaciones, granizo y vientos intensos. Para este mediodía se esperaban las tormentas más fuertes y la alerta amarilla se mantendrá en algunos departamentos. Hacia la noche de este jueves las precipitaciones serán más débiles y luego irá mejorando el tiempo progresivamente.