Tiene 36 años, formación en Europa y línea directa con el poder en Casa Rosada. Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia, quedó en el centro de la escena internacional tras exigir que se tapara un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico antes de iniciar una exposición ante el Parlamento francés. Pero detrás del gesto diplomático hay un perfil poco conocido y cada vez más influyente.

Sielecki es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Administración Pública, con una trayectoria académica y profesional profundamente ligada a Francia. Cursó sus estudios en instituciones de elite europeas y construyó vínculos políticos en el corazón del poder francés, lo que hoy le permite moverse con soltura en los principales ámbitos institucionales del país.

Su llegada a la embajada en París, en 2024, no respondió al recorrido clásico de la carrera diplomática. Fue impulsado por Santiago Caputo y responde directamente al asesor presidencial, con una misión clara: reposicionar a la Argentina como un país atractivo para los negocios y la inversión extranjera, en sintonía con el rumbo económico del Gobierno.

De bajo perfil mediático pero alta actividad política, el embajador mantiene una agenda intensa con empresarios, fondos de inversión y cámaras binacionales, al mismo tiempo que sostiene diálogo permanente con funcionarios franceses y actores clave de la Unión Europea. En el Gobierno destacan su rol como un gestor político-económico más que como un diplomático tradicional.

El episodio del mapa en el Parlamento francés volvió a poner su nombre en el centro del debate público. Para muchos, fue una señal de firmeza en la defensa de la posición argentina sobre Malvinas; para otros, la confirmación de que Sielecki es una de las figuras jóvenes con mayor peso en la política exterior actual.