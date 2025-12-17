Mientras en el interior del Congreso se debate el Presupuesto 2026, en las inmediaciones del Parlamento se vivieron momentos de fuerte tensión. Manifestantes que se concentraron frente al edificio intentaron avanzar sobre las calles que rodean la sede legislativa y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Desde las primeras horas se desplegó un amplio operativo policial con el objetivo de contener la movilización y permitir el normal desarrollo de la sesión. Efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería formaron cordones de seguridad para impedir el avance de la protesta y hacer cumplir el protocolo antipiquetes.

La situación se agravó cuando un grupo de manifestantes derribó las vallas de contención y comenzó a forcejear con los uniformados. Hubo empujones, gritos y momentos de alta tensión, lo que obligó a una intervención más firme de las fuerzas federales en el lugar.

Para dispersar a los manifestantes y evitar que la protesta avanzara hacia zonas clave, las fuerzas de seguridad utilizaron un camión hidrante. El operativo continuaba activo mientras, puertas adentro del Congreso, los legisladores seguían con la discusión del proyecto de Presupuesto, en una jornada atravesada por el debate político y los incidentes en la calle.