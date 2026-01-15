El mensaje de Ignacio Torres ante el asesinato que conmociona a Comodoro Rivadavia

La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, se encuentra conmocionada ante la reciente noticia del presunto femicidio de Valeria Schwab, la joven que fue hallada muerta con signos de violencia en la zona del Cerro Chenque, luego de haber salido a caminar por la costanera de la localidad petrolera.

En las últimas horas se pronunció respecto del hecho el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien manifestó: “No vamos a parar hasta encontrar al cobarde asesino de Valeria. Desde el primer momento me puse en contacto con el fiscal y estamos trabajando coordinadamente con la Justicia para dar con el responsable y asegurarnos que se pudra en la cárcel”.

También habló el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili: “Le exigí al ministro de Seguridad que la investigación del asesinato de Valeria avance con urgencia, seriedad y con todo el peso de la ley para que haya verdad y justicia. En Comodoro necesitamos más presencia policial con el equipamiento que corresponde, más prevención y más seguridad en las calles. Por eso solicito al Gobierno de Chubut respuestas urgentes”.



“Como intendente, y sobre todo como vecino de esta ciudad, no voy a mirar para otro lado. Abrazo a la familia en este dolor irreparable. Y voy a estar junto a ellos, como lo están todos los comodorenses, exigiendo que Valeria tenga justicia. Nuestra ciudad está de luto”, agregó el jefe comunal.



La principal hipótesis que se maneja es que Valeria Schwab fue asesinada ya que su cuerpo mostraba signos de violencia acordes a un presunto femicidio.