El incendio en Puerto Patriada, en el noroeste de la provincia de Chubut "está contenido en un 85 por ciento", afirmó hoy el gobernador Ignacio Torres, en medio de la catástrofe causada por las llamas que se iniciaron diez días atrás en la Comarca Andina, aunque las lluvias moderadas que se iniciaron esta tarde trajeron algo de alivio.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el mandatario provincial señaló que "después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85 por ciento y ya no hay riesgo para las localidades vecinas".

"En el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años", añadió.

En delaraciones a la prensa, Torres había dicho horas atrás que durante su gestión "no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo", con el fin de blindar esa zona y desestimó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos. "A la estupidez se la combate con la verdad, y en Chubut se respetan las leyes", agregó.

En tanto, y de acuerdo con el informe técnico elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMN) indica que el incendio afectó alrededor de 12 mil hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Por su parte, y luego de que se declarase el Estado de Catástrofe en Epuyén —donde el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal— en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese, aunque las lluvias colaboraron para apaciguar las llamas.