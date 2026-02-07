¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Gran respuesta del público

Segunda noche de largas filas en la Salita Confluencia: 198 dosis de vacunas colocadas

Registraron un aumento desde el jueves hasta el viernes en la cantidad de asistencias y de personas que se acercaron a pedir algún servicio.

Por Maite Arana

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 20:48
El viernes 6 de febrero la Salita de Salud de la Fiesta Nacional de la Confluencia registró fila, como en la primera jornada, por la cantidad de personas que querían vacunarse, realizarse revisiones médicas o testeos.

La segunda noche de atención en la Salita registró un marcado crecimiento en todos los servicios: 59 controles de enfermería, 43 atenciones odontológicas, 100 testeos, 198 dosis de vacunas con 120 consultas; y 10 mamografías con 50 consultas relacionadas.

Las cifras superan a la primera jornada, que había contabilizado 50 controles de enfermería, 25 atenciones odontológicas, 89 testeos, 192 dosis de vacunas con 171 consultas; y 7 mamografías.

El servicio de mamografías y odontología mostraron los mayores incrementos, con aumentos del 43% y 72% respectivamente. Los testeos también crecieron un 12%, evidenciando la creciente confianza de la comunidad en el dispositivo sanitario.

En el stand se pueden pedir preservativos y desde las 17 ya están en el lugar los médicos y profesionales atendiendo dudas y realizando los servicios.

Tags
