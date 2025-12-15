El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un cambio en el esquema de bandas de flotación del dólar, al confirmar que a partir del 1 de enero de 2026 los límites cambiarios se ajustarán en función de la inflación.

Según precisaron fuentes oficiales, el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán de manera mensual, tomando como referencia el último dato de inflación publicado por el INDEC. De esta forma, el esquema incorporará un mecanismo automático de actualización que buscará mantener la coherencia entre el valor del dólar y la dinámica de los precios internos.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la medida apunta a otorgar mayor previsibilidad al mercado cambiario, evitando desfasajes prolongados entre el tipo de cambio y la inflación, y reforzando la consistencia del programa económico.

El anuncio se enmarca en el proceso de normalización del sistema cambiario que impulsa el Gobierno y representa un paso clave dentro de la política monetaria y cambiaria prevista para el próximo año.

Con esta decisión, el BCRA establece que las bandas dejarán de permanecer fijas y pasarán a actualizarse de manera sistemática, en línea con la evolución mensual de los precios, un esquema que comenzará a regir formalmente desde enero de 2026.