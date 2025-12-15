La petrolera estatal YPF anunció una baja promedio del 2% en el precio de las naftas, que comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de esta semana en todo el país. El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la medida apunta a contener la inflación de diciembre.

Según detalló el directivo, la reducción no será uniforme en todas las regiones, ya que la empresa aplica un sistema de “micro pricing”, que contempla las particularidades de cada zona del país. De esta manera, los valores finales en surtidor variarán según la estructura de costos y la logística regional.

Marín señaló que esta política forma parte de lo que definió como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, en el que los precios se ajustan en función de variables reales del mercado. En ese sentido, aclaró que YPF continuará monitoreando el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para definir futuros movimientos.

En cuanto al gasoil, el titular de la petrolera indicó que el escenario es diferente. Si bien no dio precisiones sobre porcentajes, adelantó que algunos tipos de este combustible podrían registrar aumentos, debido a una estructura de costos distinta a la de las naftas.

La decisión de YPF se da en un contexto de desaceleración inflacionaria y podría tener impacto directo en el índice de precios del último mes del año, dado el peso que tienen los combustibles en la economía y en la cadena de costos.