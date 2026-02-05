Después de tres años en el club, Racing acordó la transferencia de Juan Ignacio Nardoni a Gremio por 8 millones de dólares a cambio del 80% del pase. El mediocampista de 23 años, que estuvo en el banco pero no jugó ante Tigre, concretó su transferencia al fútbol brasileño. Además de la cifra de y mantener un porcentaje de su ficha, la Academia sumó en la operación la posibilidad de sumar dos millones adicionales por objetivos.

En 2023, Racing había comprado el 70% de la ficha a Unión de Santa Fe de Nardoni en USD 3.2 millones. Según lo pactado en aquel momento, el elenco de Avellaneda deberá transferirle al Tatengue un 30% sobre el dinero neto recibido por la venta. En cuanto al 20% del pase restante transfiere, la Academia mantendrá un 14% y los santafesinos el restante 6%. Los dos millones extra vinculados a objetivos deportivos serán percibidos íntegramente por la entidad racinguista.

Racing obtiene 8 millones de dólares más otros dos en objetivos por Nardoni.

El mediocampista acumuló un total de 126 partidos oficiales con Racing, en los que anotó cinco goles y brindó siete asistencias, además de lograr citaciones a la Selección Argentina Sub-23, donde participó del Preolímpico. En Avellaneda formó parte de los títulos de Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.