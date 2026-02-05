¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
Copa Argentina

Ajusten sus televisores: hoy juegan Riestra y Barracas Central

Salen a la cancha los clubes más observados del país. Maipú es el rival del Malevo, mientras que Temperley mide fuerzas con el club de los Tapia.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 16:56
La Copa Argentina sigue con su programación de 32avos de final para este jueves con dos partidos.

Dos partidos le darán continuidad a los 32avos de final de la Copa Argentina, primera instancia de este 2026 para Riestra que enfrentará a Deportivo Maipú desde las 19 en cancha de Estudiantes de Caseros y Barracas Central que estará midiéndose con Temperley en cancha de Arsenal de Sarandí a partir de las 21:15.

Los dos clubes porteños más observados del país ante rivales del ascenso, sin VAR y poco atractivos deportivos como para hacer explotar el rating. Sin embargo, la atención futbolística estará puesta en ambos escenarios.

Ambos equipos de primera división vienen de ser rivales entre sí por el Apertura 2026 en la Liga Profesional. Por supuesto que el mano a mano en el estadio Claudio Chiqui Tapi no tuvo derrotados ni vencedores, y no quedó exento de polémicas.

El mano a mano en Caseros tiene una historia ya que en 2023, Riestra y Deportivo Maipú fueron rivales en la final del Reducido de segunda división, victoria que le valió al equipo del Bajo Flores su ascenso a la máxima.

Deportivo Maipú enfrentará a Riestra en Caseros.

Aunque ahora es otra historia diferentes planteles, los hinchas sí tiene memoria y lo viven de una manera muy especial.

Riestra: Iván López; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Maximiliano Rodríguez; Mateo Ramírez, Dariel Sánchez Ganly; Rodrigo Sayavedra, Matías García, Ángel Stringa; Ramón González Herrero. DT: Gustavo Benítez.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Felipe Rivarola. Alexis Matteo.

Un escenario casi olvidado

De los cuatro protagonistas coperos del jueves, quien más historia tiene en el certamen es el equipo del Sur. Temperley pisó semifinales en 2018 y entre sus proezas cuenta con una eliminación a River vía penales.

Temperley será acompañado por miles de hinchas en su visita a la cancha de Arsenal de Sarandí por la Copa Argentina.

No es fácil, pero los dirigidos por Nicolás Domingo buscarán ratificar su chapa en la cancha de Arsenal de Sarandí desde las 21:15, una cancha olvidada en el nuevo Siglo.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Yonathan Rak, Gastón Campi; Kevin Jappert, Dardo Miloc, Rodrigo Bogarín, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni; Lucas Gamba, Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Gian Nardelli, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

 

 

