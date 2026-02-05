A partir de la lesión de Exequiel Zeballos en la práctica del miércoles en Boca comenzaron a escucharse diferentes teorías y análisis del trabajo de los profesores en diferentes planteles profesionales del fútbol argentino.

El 7 Xeneize quedó afuera de los próximos 4 partidos y esto tiene que ver con el desgarro que padeció en un doble turno de entre semana, justo en una temporada donde se multiplican los compromisos para todos los planteles ante el arranque de la Copa del Mundo en el mes de junio.

Este mediodía, en el programa F90 de Espn, la temática inicial fue en el mismo sentido y fue Diego Latorre quien tomó la palabra para intentar explicar lo impredecible que suelen ser este tipo de cuestiones, más allá de las mediciones tecnológicas actuales.

“Cualquier movimiento ante un rival que también se mueve, te hace realizar un movimiento inesperado, una mala pisada, un desequilibrio, un amague, un montón de cosas”, explicó el ex enganche.

Diego Fucks, por su parte, ahondó en la falta de previsibilidad del cuerpo técnico, del profe en específico, de sobrecargar a los jugadores, no apoyarse en las mediciones de los famosos GPS.

Así, entre la postura de uno y la del otro, la cosa fue tomando temperatura. En un momento del intercambio, Latorre lo mandó al periodista a estudiar y con cara de pocos amigos de uno y otro lado de la cámara, los primeros minutos del programa se fueron convirtiendo en un escándalo.

No es nuevo

El duelo dialectico entre los columnistas no es nuevo. Suelen tener este tipo de cruces por no pensar de la misma manera, aunque el de hoy fue un poco más allá y terminó en duros términos.

“Las cosas que uno tiene que escuchar en este programa”, le dijo el ex futbolista a su conductor, Sebastián Pollo Vignolo, que con una sonrisa cómplice y sin tomar postura buscó salir del incómodo momento con palabras al paso en complicidad con algunos de sus compañeros del piso.