Este fin de semana, la ciudad vuelve a recibir a una de las voces más sensibles y profundas de la música cristiana latinoamericana. Llévame de Vuelta regresa a Neuquén de la mano de Javier Varela, uno de sus integrantes fundadores, con una agenda que combina música, fe, reflexión y formación espiritual.

Javier Varela es músico, compositor, escritor y referente del movimiento de adoración contemporánea en habla hispana. Nacido en México, su historia está marcada por un profundo proceso de búsqueda personal y espiritual que lo llevó a entender la música no como un fin, sino como un medio para sanar, acompañar y volver a lo esencial.

Es uno de los pilares de Llévame de Vuelta, una banda que se caracteriza por letras honestas, íntimas y sin artificios, que hablan de la fragilidad humana, la fe en medio del dolor y el anhelo de regresar a Dios desde lo cotidiano. A lo largo de los años, el grupo ha logrado conectar especialmente con jóvenes y líderes de adoración en distintos países de Latinoamérica, construyendo un mensaje lejos del show y cerca del corazón.

Actualmente, Javier Varela combina su labor musical con la formación espiritual y el acompañamiento pastoral. A través de talleres, charlas y libros, propone una mirada profunda sobre la adoración, alejándola del escenario y devolviéndola al lugar del servicio, la humildad y la coherencia de vida.

En “Adoradores sin rostro”, Varela invita a repensar el rol del adorador, poniendo el foco en el carácter antes que en la visibilidad, y en la intimidad con Dios antes que en la exposición pública. El libro ya ha sido presentado en distintos países y llega a Neuquén como parte de una agenda que busca sembrar reflexión, identidad y propósito.

El show será el viernes, 6 de febrero en Mood Live Ministro González 40, a partir de las 21:00. La entrada es gratuita con reserva previa a través de WhatsApp 299 613 6663.