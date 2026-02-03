En la madrugada de este martes ocurrió un registro inédito en la isla de Cuba: por primera vez en su historia alcanzó los 0º. La temperatura récord se marcó en la provincia de Matanzas, vecina a La Habana, tal lo confirmó el Instituto de Meteorología.

La estación de Indio Hatuey "registró un valor de 0 grados Celsius, llegando por primera vez al punto de congelación en el territorio cubano y representando un nuevo récord nacional" de temperatura mínima, señaló el Instituto (Insmet) en su página de Facebook.

El fenómeno fue atribuido a "la marcada influencia de altas presiones y un aire frío que domina el tiempo", dos días después de que una ola de frío polar afectara a Florida, en Estados Unidos. El organismo destacó que el récord anterior, que databa de 1996, era de 0,6 ºC y se reportó en la estación de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, vecina de Matanzas, que está ubicada 100 km al este de La Habana.

"Realmente tuvimos una madrugada bien fría", declaró a la televisión local Fidel Ruz, el observador meteorológico que registró el récord de temperatura mínima en Indio Hatuey. El Instituto precisó que 32 estaciones meteorológicas del país reportaron "valores inferiores e iguales a 10 grados Celsius" durante la madrugada de este martes.

La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles durante la madrugada favoreció un enfriamiento acelerado, que llevó las temperaturas a niveles poco habituales en una isla acostumbrada al calor tropical casi todo el año.