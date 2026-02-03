A tan solo dos días del comienzo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén Capital, la Municipalidad informó que como en anteriores ediciones habrá servicio de colectivos gratuitos que irán desde el Parque Central hasta el predio.

Por otro lado, se detalló dónde estarán ubicadas las paradas de taxi más cercanas durante los cuatro días de fiesta, del 5 al 8 de febrero.

En caso de no ir en vehículo particular ni en colectivo, hay opción de volverse en taxi con paradas que quedarán cerca del predio de la Isla.

Temporalmente, habrá tres paradas en las inmediaciones del predio, estas son:

Avenida Olascoaga y Fava, dentro del Boulevard Vereda Este

Chocón y Río Negro

Chocón y Linares, vereda Norte

Los dos ingresos son por calle Linares y calle Río Negro. En ambos hay controles policiales y cacheo. Sin embargo, antes de estos accesos habrá cortes de calle y zonas peatonales donde no podrán pasar vehículos. Se debe estacionar antes en alguna calle aledaña, ya que el estacionamiento de la Isla estará limitado a vehículos oficiales de la organización o los stand.

Desde el comienzo del festival la Avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta la calle Purmamarca. En el caso de la calle Río Negro, solo se podrá circular hasta Zapla. Del lado del ingreso por Linares, no se podrá circular desde Los Araucanos, y estará bloqueado el acceso por Río Limay y Saturnino Torres.

Cómo llegar desde el centro

Para llegar al Paseo Costero desde el centro o algún barrio de Neuquén, se pueden tomar distintos caminos según el puente por donde se prefiera ignresar. Si compraste entrada preferencial conviene ingresar por Linares, mientras que si vas a campo general podes acceder por calle Río Negro.

Para quienes deseen ingresar por el acceso de la calle Río Negro, deben bajar por la avenida Argentina hasta la calle Cabildo y de ahí girar a mano izquierda, hacia el lado de Cipolletti, para llegar a la calle Río Negro. El puente de acceso a la isla se encuentra al finalizar esta calle, antes de la intersección con la calle Democracia.

Para llegar a calle Linares desde el bajo neuquino, podrán ir por Tierra del Fuego y doblar hacia la izquierda por Ricchieri. Luego de cinco cuadras tendrán que girar hacia la derecha por Linares y desde ahí camina hasta encontrarse con la costa del río, donde comienzan los controles policiales y está el otro puente de acceso a la isla.