Felipe Adamczuk, el nene de 2 años diagnosticado con cáncer avanzado durante unas vacaciones en Florianópolis, fue trasladado este martes a Buenos Aires para recibir atención en el Hospital Garrahan. El pequeño llegó a las 16:30 al centro de salud, considerado referente nacional en tratamientos de alta complejidad como oncología pediátrica, cardiología y neurología.

El traslado se concretó gracias a la gestión conjunta de los gobiernos de Chaco y Corrientes, con el acompañamiento del INSSSEP. “Fue el gobernador Leandro Zdero quien se ocupó de conseguir el avión”, explicó Carolina Meiriño, secretaria general de Gobierno del Chaco, al destacar la articulación solidaria que permitió concretar la derivación.

Felipe vive en Resistencia junto a su padre, Iván Nicolás Adamczuk, y su hermano mayor. El viaje a Brasil, que comenzó como unas vacaciones familiares, se transformó en un duro desafío cuando el niño empezó a sentirse mal. Tras varios estudios en hospitales de Florianópolis, los médicos confirmaron que padecía neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños menores de 5 años.

El padre relató que los primeros síntomas fueron irritabilidad, falta de apetito y cansancio, lo que inicialmente se atribuyó al estrés del viaje. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron la gravedad del cuadro y la necesidad de iniciar quimioterapia para frenar el avance del tumor, que ya presenta metástasis.

La madre del niño, María de los Ángeles Solís, también viajó a Brasil para acompañar a Felipe desde el inicio de la internación. Ahora, con el traslado al Garrahan, la familia espera que el tratamiento especializado permita estabilizar su estado y avanzar en la lucha contra la enfermedad.