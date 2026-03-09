El cumpleaños número 34 de China Suárez no solo generó repercusión por el exclusivo festejo que realizó junto a Mauro Icardi en Turquía, sino también por un inesperado detalle fashion que no pasó desapercibido. En redes sociales comenzaron a circular comparaciones que indicarían que la actriz habría utilizado un vestido que años atrás ya había lucido Wanda Nara.

La celebración se llevó a cabo en un lujoso yate sobre el Bósforo, donde China Suárez compartió una íntima reunión junto a Mauro Icardi y un reducido círculo cercano. Las imágenes del festejo mostraron una ambientación elegante y un look sofisticado de la actriz, acorde con la nueva etapa de su vida junto al futbolista.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple elección de vestuario terminó convirtiéndose en un tema viral. Usuarios de redes detectaron que el vestido negro que utilizó China Suárez sería un diseño exclusivo de la marca Hervé Léger que ya había usado Wanda Nara más de una década atrás.

El hallazgo fue difundido por la cuenta “En lo picante”, que comparó fotografías antiguas y actuales del diseño. “Wanda Nara, ¿te usaron el vestido Hervé Léger? ¿O encontraron uno igual en reventa?”, escribieron en la publicación que rápidamente se llenó de comentarios y teorías.

Las imágenes muestran que el modelo posee características muy específicas: tela negra con brillo, líneas horizontales que recorren todo el cuerpo, recortes en la falda y un escote muy particular. Estos detalles coinciden con el vestido que Wanda Nara había utilizado cuando estaba en pareja con Maxi López.

De hecho, la empresaria había publicado en julio de 2013 una foto luciendo ese mismo diseño durante una producción en Italia. “Producción de fotos en Torino”, escribió en ese momento Wanda Nara, dejando registro del look que ahora volvió a quedar en el centro de la escena.

El parecido entre ambas prendas generó una ola de especulaciones en redes sociales. Muchos usuarios se preguntaron cómo llegó ese vestido al guardarropa de China Suárez, considerando que se trata de un diseño de edición limitada y difícil de conseguir.

Por ahora, ni China Suárez, ni Mauro Icardi, ni Wanda Nara hicieron comentarios públicos sobre la polémica. Mientras tanto, el detalle del vestido sigue alimentando el eterno enfrentamiento mediático entre las dos figuras más comentadas del espectáculo.