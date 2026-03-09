Un robo que terminó en persecución

Un robo ocurrido durante la mañana del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas de Centenario terminó con una escena de extrema violencia en plena vía pública.

Según se conoció, el hecho comenzó cerca del sector de Cuba y Lácar, donde un hombre cometió un robo en un comercio de la zona. Tras el ataque, escapó a pie por distintas calles del barrio.

La huida no duró mucho. Un grupo de vecinos que advirtió lo ocurrido comenzó a perseguirlo por varias cuadras.

Lo alcanzaron y lo dejaron inconsciente

La persecución terminó en la calle Comodoro Rivadavia, en la zona de la segunda meseta de la ciudad.

Allí lograron alcanzarlo y comenzaron a golpearlo. El hombre quedó desmayado contra una pared.

Cuando llegó personal de la Comisaría 52, el sospechoso ya estaba inconsciente. Los efectivos lo demoraron y minutos después recuperó el conocimiento.

Tenía una causa judicial en trámite

Tras ser identificado, surgió un dato que agravó aún más su situación judicial.

El hombre se encontraba cumpliendo una probation por otro hecho delictivo. Es decir, estaba bajo una medida judicial alternativa cuando ocurrió este nuevo episodio.

Por esa razón permanece demorado mientras la Justicia neuquina analiza su situación procesal y las posibles consecuencias por reincidir en un delito.

Un antecedente en la misma zona

Vecinos del barrio señalaron que horas antes del robo el mismo hombre, junto a otra persona, había sido visto merodeando viviendas del sector.

Según indicaron, en ese momento amenazaron a un joven del barrio, quien intentó defenderse con una pala hasta que ambos se retiraron del lugar.

Ese episodio también quedó bajo análisis mientras avanza la investigación sobre el robo que terminó con el sospechoso desmayado en plena calle.