Agostina Páez, abogada e influencer argentina de Santiago del Estero, permanece detenida en Brasil hace casi dos meses acusada de injuria racial. La joven, de 29 años, fue imputada tras un video viral en el que imita a un mono frente a empleados de un bar en Ipanema, Río de Janeiro, un delito que en Brasil no prescribe ni permite fianza.

Actualmente cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y, en una publicación reciente en Instagram, se refirió al Día Internacional de la Mujer. En su mensaje titulado “Día de la Mujer”, Páez expresó: “En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas”.

Las denuncias de la abogada e influencer detenida

La abogada denunció que desde el inicio del proceso judicial sufrió violencia, tanto en lo público como en lo privado. “Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí”, afirmó.

Además, señaló que la violencia continúa durante el trámite penal: “Viví/vivo violencia en el proceso judicial. Quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tienen en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan”.

Respecto a las fuerzas de seguridad brasileñas, Páez criticó que “la policía a los 4 días lanzó una campaña antiracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista”, enfatizó.

Según allegados, la abogada habría reaccionado con esos gestos racistas como una respuesta abrupta a una supuesta estafa por parte del bar y a una agresión previa vinculada a su condición de extranjera. Desde su entorno explican que cometió el error de intentar hacer justicia por mano propia en lugar de acudir a la policía.

En su posteo por el 8M, Páez también relató el hostigamiento que enfrenta: “Violencia en las palabras, en los juicios públicos, en los mensajes llenos de odio y hasta los deseos más horribles hacia mí. Amenazas de muerte, de violación, de golpearme”. Sin embargo, sostuvo que “a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí”.

La abogada admitió momentos de desesperación: “Hay días que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca. Hay muchas batallas que atravesamos en silencio. Pero no dejemos que nos quiten la fuerza, ni la valentía de seguir de pie”.

Confió en que “Dios que es testigo y que pondrá las cosas en su lugar”. También recordó que “El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio”.

El abogado de Páez, Sebastián Robles, desmintió rumores sobre una elevación a juicio y aclaró que están a la espera de la resolución de un habeas corpus presentado semanas atrás.

Su red de apoyo se redujo a pocas personas. Su padre y su hermana ya regresaron a Argentina tras un breve encuentro en Brasil. En Río, una amiga carioca le asiste con víveres y necesidades básicas, ya que la prisión domiciliaria limita sus movimientos al mínimo.

Carla Junqueira, abogada brasileña a cargo de la estrategia de defensa, comentó que Páez está “asustada, nerviosa y con mucho miedo”. La letrada viajará próximamente a Río para reunirse con la joven y autoridades consulares argentinas y señaló que la situación de encierro afecta la salud mental de su defendida.

Agostina Páez denuncia violencia y racismo desde prisión domiciliaria en Brasil

El caso se enmarca en un contexto legal complejo, ya que en 2023 Brasil sancionó la Ley 14.532 que equipara la injuria racial al delito de racismo, haciéndolo imprescriptible e inalienable. Las penas para estos delitos van de 2 a 5 años de prisión, junto con multas económicas.

Junqueira advirtió que “existe una resistencia enorme del Ministerio Público para que ella no salga impune”. Recientemente, el Ministerio Público se manifestó en contra de que Páez pueda regresar a Argentina para continuar el proceso judicial desde allí.