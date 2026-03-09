El presidente Javier Milei viajará a España el próximo sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid, un evento que reunirá a especialistas y referentes para debatir sobre el futuro económico y social del país europeo.

Según trascendió, el mandatario argentino partirá hacia Madrid tras regresar al país luego de asistir en Chile a la ceremonia de traspaso de mando del recientemente electo presidente José Antonio Kast, prevista para el 12 de marzo.

La participación de Milei fue confirmada por el propio jefe de Estado a través de su cuenta de X, donde compartió el anuncio de la organización del evento. “LLA. VLLC!”, escribió el mandatario al difundir el flyer del foro.

De acuerdo con el cronograma, Milei será el encargado de cerrar el encuentro, que contará con una serie de paneles y debates vinculados a la economía, la inversión, la inteligencia artificial y temas sociales.

Entre las actividades programadas figura un panel titulado “La Argentina de Milei”, que será encabezado por el doctor en Economía Juan Ramón Rallo y el economista Eduardo Garzón.

El evento contará con 17 panelistas invitados y se desarrollará el sábado en la ciudad de Madrid. Las entradas para asistir al foro van desde los 49 euros en su modalidad estándar hasta los 2500 euros para quienes buscan acceso a beneficios adicionales.