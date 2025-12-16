Después de tres jornadas de juicio condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una nena, de quien se aprovechó mientras la cuidaba en la ciudad de Plottier. En los próximos días se determinará la pena que deberá cumplir.

Un tribunal colegiado avaló el requerimiento del fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz, y declaró penalmente responsable a B.N.L por abusar sexualmente de una niña de su entorno cercano. Las juezas Patricia Lupica Cristo y Natalia Pelosso y el juez Cristian Piana, coincidieron en que los representantes del Ministerio Público Fiscal lograron acreditar que los abusos fueron cometidos por el imputado.

En el alegato de clausura al debate, los funcionarios del MPF acusaron al imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la guarda y por la convivencia preexistente, en carácter de autor.

Con la declaración de responsabilidad penal dictada por el tribunal, la Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días, una audiencia para determinar el monto de la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado.

Además, una vez que sea fijada la condena, se inscribirá a B.N.L en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPCoDIS).

Convivía con la víctima

El abuso fue cometido en un domicilio de un barrio de Plottier, donde la víctima y el victimario convivían, junto a la madre de la niña.

En fechas indeterminadas, pero entre 2022 y abril de 2023, B.N.L abusó sexualmente de la niña, cuando la víctima quedaba a su cuidado, y aprovechando la situación de convivencia.