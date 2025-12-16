El Gobierno de Neuquén realizó en la paritaria que se llevó adelante ayer la última propuesta a la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) para sellar la pauta salarial 2026, algo que ya rubricó con los gremios ATE, UPCN y UNAVP.

Como aspecto destacado, la propuesta contempla actualización anual por Índice de Precios al Consumidor (IPC) en períodos trimestrales, aplicables en los meses de abril, julio y octubre del año entrante. Según informó el Ejecutivo, la variaciones serán calculadas con una media de 50% de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos y 50% del índice publicado por el INDEC.

Además, la oferta incluye un bono no remunerativo y no bonificable por $350.000 a pagarse en la segunda quincena de enero del 2026, garantía de la continuidad del pago del FONID y Conectividad Nacional, Boleto Docente para el transporte público durante el ciclo lectivo 2026, entre otras cosas.

ATEN se llevó la propuesta salarial bajo el brazo y, de acuerdo a lo que pudo saber MejorInformado, resolverá este jueves a primera hora a través de un plenario si acepta o no la última oferta realizada por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa.

Hasta entonces, durante la jornada de hoy y mañana se llevarán adelante las asambleas en las 22 seccionales de la Provincia, cuyas conducciones fueron renovadas en las últimas horas.

El Gobierno de Neuquén aguarda la respuesta positiva de ATEN para no tener conflictos en relación al comienzo del ciclo lectivo 2025 ya que, en caso de que la propuesta sea rechazada, peligra el normal inicio de clases el próximo año.