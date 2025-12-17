La preocupación se encendió en las últimas horas cuando Zaira Nara decidió compartir con sus seguidores una situación personal inesperada. A través de sus redes sociales, la modelo reveló que debió ser internada de urgencia luego de regresar al país, un episodio que generó alarma inmediata por la falta de detalles iniciales y la imagen desde una clínica médica.

Acostumbrada a mostrar su rutina diaria entre trabajo, viajes y momentos familiares, Zaira sorprendió al publicar una foto desde el ámbito hospitalario. El mensaje, breve pero contundente, dejó en claro que atravesaba un cuadro de salud que la obligó a frenar de golpe su ritmo habitual.

La situación tomó mayor relevancia por el contraste con lo que se vio horas antes en la pantalla de Telefe. Mientras salía al aire una nueva emisión de MasterChef Celebrity, Zaira Nara aparecía en el programa reemplazando a Wanda Nara y compartiendo escenas distendidas junto a su hermana en las cocinas del certamen. Sin embargo, esa participación ya estaba grabada y no reflejaba el delicado momento que atravesaba en paralelo.

Según contó ella misma, el malestar comenzó tras un breve viaje por Europa. “No sé si fue algo que comí, o algún virus, pero viajé a Europa por 4 días y estuve sintiéndome muy mal”, explicó, llevando tranquilidad parcial pero sin ocultar la preocupación que sintió ante los síntomas.

Zaira Nara había regresado recientemente de España, donde participó de una reconocida entrega de premios. Al volver a Buenos Aires, el cuadro se intensificó y decidió acudir a un centro médico, donde recibió tratamiento y permaneció en observación hasta lograr estabilidad.

Horas más tarde, la propia modelo compartió una actualización sobre su estado. “Por suerte hoy en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor, a veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, escribió, dejando entrever que el episodio funcionó también como una señal de alerta frente al desgaste físico.

En ese mismo mensaje, Zaira Nara llevó calma a sus seguidores al confirmar que ya se encontraba en su casa, acompañada por sus hijos y contenida por su entorno más cercano. Aunque no brindó precisiones médicas ni un diagnóstico concreto, dejó claro que la situación estaba controlada.

Por ahora, la modelo optó por mantener el perfil bajo y enfocarse en la recuperación. Mientras tanto, tanto Wanda Nara como su madre, Nora Colosimo, se mostraron presentes y atentas en este momento delicado, reforzando la idea de un acompañamiento familiar clave mientras Zaira atraviesa este inesperado freno obligado.