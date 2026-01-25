Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotoperiodista asesinado por sicarios vinculados al empresario Alfredo Yabrán. El caso es un hecho que conmocionó al país y se convirtió en un punto de inflexión para la libertad de prensa en Argentina. Como cada 25 de enero, familiares, amigos y colegas realizan actos conmemorativos en Pinamar y General Madariaga, con el reclamo permanente de justicia y memoria.

Cabezas trabajaba para la revista Noticias y su asesinato generó una movilización social inédita en defensa del periodismo, con marchas, protestas y un fuerte impacto político e institucional.

Un crimen que sacudió a la sociedad

El 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue hallado muerto dentro de su automóvil, con varios disparos y el cuerpo calcinado, en General Madariaga, mientras se encontraba de vacaciones en Pinamar. El hecho provocó una reacción inmediata de repudio y puso en debate las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.

Desde entonces, su nombre quedó asociado de manera directa a la libertad de expresión y al derecho a la información.

El trasfondo: la foto que lo cambió todo

Durante el verano de 1996, Cabezas trabajaba como fotógrafo y periodista de investigación en la revista Noticias. En ese contexto, logró tomar la primera fotografía pública de Alfredo Yabrán, un empresario de gran poder económico que hasta ese momento había logrado mantenerse fuera del alcance de las cámaras.

La imagen fue publicada en tapa el 3 de marzo de 1996 y marcó un antes y un después. Desde entonces, la figura de Cabezas quedó en la mira de sectores ligados al poder económico y político.

El asesinato y sus responsables

Las investigaciones judiciales determinaron que el crimen fue cometido por integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, un grupo de delincuentes de La Plata integrado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga, quienes actuaron como sicarios.

En el año 2000, Alfredo Yabrán, dueño de OCA, se suicidó minutos antes de ser detenido por la Justicia. A pesar de ello, las causas judiciales continuaron y se dictaron condenas contra otros responsables del homicidio.

Un antes y un después para el periodismo argentino

Gabriel Michi, actual editor de Newsweek Argentina y compañero de Cabezas al momento del crimen, destacó en distintas oportunidades el impacto histórico del hecho.

“Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista”, señaló.

El caso expuso los riesgos del ejercicio periodístico frente a estructuras de poder y consolidó una consigna que aún hoy sigue vigente: “No se olviden de Cabezas”.

A 29 años: memoria, justicia y libertad de prensa

Cada año, el aniversario del crimen de José Luis Cabezas renueva el reclamo de justicia y la defensa de la libertad de expresión. Los actos conmemorativos buscan mantener viva su memoria y recordar la importancia del periodismo como pilar de la democracia.​​​​​​​