No fue un día más para la vida institucional del Club Cipolletti. En el año de su centenario anunció y presentó la histórica compra de un colectivo. Es el primero que adquiere la subcomisión de fútbol, dinero fresco que ingresó por el préstamo del volante Maximiliano Franco Amarfil a Platense.

Se trata de un colectivo Mercedes Benz O-500, modelo 2011. Tiene capacidad para 55 butacas, con asientos semi cama en el piso de arriba y coche cama abajo. El costo del vehículo fue de 40 millones de pesos, más los 8 millones que salió el ploteado, dinero que aporto la subcomisión de fútbol, por la plata que recibió de parte de la institución Calamar.

Por esa razón, el plantel profesional del Torneo Federal A tendrá prioridad para su uso pero, cuando juegue de local, la idea es que también lo utilicen en las categorías inferiores y en otras disciplinas. El estreno será el fin de semana venidero cuando los bloques mayor y menor de formativas viajen al norte de la provincia para enfrentar a la Unión Deportiva Catriel en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia. El equipo que participa en el certamen afista, lo usará la semana siguiente para viajar a Río Cuarto en la visita a Atenas por el debut del campeonato el viernes 20 en El Imperio del Sur.

Foto: Luis Alberto Amaolo

"Para nosotros este colectivo es Messi"

La frase de Marcelo Bastías resulta creativa para reflejar el impacto económico que genera el vehículo propio en la institución. "Los fondos son propios del club. Para nosotros no es sorpresa, hicimos las cuentas el año pasado, por distintos motivos no se dio. Ahora pudimos arreglar y estamos felices porque este es el mejor refuerzo que podemos haber incorporado. Esto es Messi para nosotros, porque si te ponés a pensar, el viaje a Río Cuarto sale diez millones de pesos", dijo el presidente de la subcomisión de fútbol albinegra en declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias, Canal 6 en versión digital de Cablevisión.

Lo más parecido que vivió el club se dio hace algunos años, cuando se cedió un terreno a cambio de un vehículo. "No recuerdo un colectivo de esta magnitud propio del club. Sí hubo uno que Julio Arriaga gestionó con la terminal. Después la subcomisión de fútbol lo acondicionó para poder viajar", agregó el dirigente sobre la situación más parecida que vivió el club.

Bastías destacó la gestión que está haciendo la actual dirigencia y mencionó otras obras que hacen al día a día de Cipolletti. "Quiero agradecer a la gente que siempre nos ayudó a conseguir transporte. Siempre le buscamos la vuelta, ojalá que al igual que el año pasado lleguemos bien a destino sin ningún problema. El cole es parte de esta gestión, que está ordenada, la plata del socio está a la vista, no solamente el colectivo, los baños para las tribunas, los palcos, la cancha está muy buena. Así que le pedimos a la gente que se siga haciendo socio porque se ven las mejoras en el club", subrayó.