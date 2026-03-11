Estoy Loca prepara una jornada especial que combinará moda, música y arte este viernes 13 de marzo. En diálogo con Tardes de Primera con Huguex Cabrera, Flor Orofino y Vane Cruciani lo definieron como "un punto de encuentro". "Es lo que vamos a hacer en principio, como nos gusta a nosotros. Mostrar un poco lo que estamos haciendo, que es tratar de tener la tendencia que nos gusta a nosotras", explicaron.
Flor y Vane destacaron que "no es moda circular cualquiera, es algo más seleccionado. Por ejemplo no es una feria americana ni de garage, sino prendas cuidadas, preseleccionadas". "La idea de esto es empezar a concientizar un poco sobre las segundas oportunidades. Uno le da oportunidades a cada cosa en la vida, ¿no? Si le diste segunda oportunidad a cada cosa ¿Cómo no se la vas a dar a esa campera?", comentaron entre risas.
La filosofía de Estoy Loca es "No solo darle una segunda oportunidad a la prenda, sino el valor que significa elegir y comprarte ropa que esté en tendencia y que otras personas la puedan seguir usando. Quizás hay cosas que uno usó una sola vez y la guardó por algún motivo. Bueno, poder darle esa segunda oportunidad es una muy buena idea".
El plan para el evento del 13 de marzo
La presentación del viernes a las 18 en Tucumán 155 tiene preparadas varias sorpresas. "El DJ va a ser nuestro amigo Fran, que está incursionando hace un tiempo en la música. Eso también es dar oportunidades, a gente amiga que queremos mucho", resaltaron. También será posibilidad de hacer el lanzamiento de la temporada otoño-invierno "y de un montón de prendas intervenidas por la gente que trabaja en el local".
"Todo se resume en eso, mostrar un poco lo que estamos haciendo, el arte que estamos manejando. Hay una frase que dice que el arte salva al mundo. Estamos muy en esa: juntándonos con amigos, haciendo cosas lindas, pintando" comentaron.
Flor contó que "en Estoy Loca siempre hubo mucha creatividad, así que era mostrar un poquito de todo lo que hacemos. El arte es música, pintura, está en todos nosotros. Empezó a fines de 2008 y se estableció más en 2009. Con Vane nos conocimos en 2010. Ella empezó a ser como la cara".
En cuanto a prendas, "Jeans hay un montón, mucho pantalón, mucha remera, también ropa de varón. Y vamos a empezar a tener un día específico para recibir mercadería: ropa en excelentes condiciones, lavada, planchada, sin manchas, con botones y cierres funcionando. La idea es concientizar en el cuidado y darle otra vida. Incluso podemos intervenirla. Los martes va a ser la selección de mercadería", destacaron.
El evento tendrá invitados: Seba de Nativo con su nueva colección. También Eli Arrea, que hace tatuajes temporarios. "Además el viernes es previa de un evento de Visión, así que el viernes te vestimos para el sábado. Y los que tienen entrada de Visión tienen descuento".
La entrevista completa: