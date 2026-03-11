Un motociclista intentó burlarse de los policías de la Subcomisaría 79° de Cipolletti y desató una persecución a toda marcha por la calle Jorge Newbery en pleno mediodía, hasta que abandonó frente a una vivienda una Honda CBX 250 Twister robada horas antes. El delincuente se escabulló entre pasillos antes de que los uniformados pudieran atraparlo. Como si fuera poco, una mujer salió del domicilio y se plantó desafiante ante los efectivos para frenar el operativo. No lo logró: la moto fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia. El sospechoso sigue prófugo, pero el botín ya no está en sus manos.

El mediodía del lunes prometía ser una jornada más de patrullaje rutinario para los efectivos de la Subcomisaría 79°. Nada hacía presagiar lo que estaba por desencadenarse. Todo cambió cuando los uniformados detectaron a un hombre circulando a bordo de una Honda CBX 250 Twister por la calle Jorge Newbery, una moto que, aunque todavía no lo sabían, había sido robada esa misma mañana.

Pero el conductor sabía perfectamente lo que cargaba encima. En el instante en que notó la presencia policial, no dudó ni un segundo: aceleró con desesperación y puso rumbo directo a una vivienda de la zona, como si ya tuviera la ruta de escape planificada. Lo que siguió fue una persecución corta pero cargada de adrenalina, con los efectivos detrás y el sospechoso apostando todo a ganar unos pocos metros de ventaja.

Y por poco le sale bien. Al llegar al domicilio, el delincuente frenó en seco, tiró la moto sobre la vereda con un movimiento brusco y desapareció entre pasillos y patios traseros como si se lo tragara la tierra. Los vecinos que observaban la escena desde las ventanas quedaron con la boca abierta. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.

Lo que vino después, sin embargo, nadie lo esperaba. En ese preciso instante, una mujer irrumpió en la escena y se interpuso físicamente entre los policías y la motocicleta abandonada. Con el cuerpo como escudo humano y actitud combativa, intentó por todos los medios impedir que los uniformados identificaran el rodado o avanzaran con el procedimiento. La situación alcanzó su punto más dramático: vecinos atentos, uniformados manteniendo la calma, y una mujer dispuesta a todo para entorpecer la investigación.

Sin embargo, la presión no doblegó a los efectivos. Los policías sostuvieron el operativo y secuestraron la Honda CBX 250 Twister. Fue entonces cuando llegó el dato que transformó toda la secuencia: al consultar el dominio del vehículo en el sistema, la respuesta fue lapidaria. La moto había sido robada pocas horas antes de una casa de Cipolletti.

La moto fue trasladada de inmediato a la unidad policial de las 1200 Viviendas, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la Justicia para las investigaciones que siguen en curso.