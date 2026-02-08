El presidente Javier Milei encabezó este sábado la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, en un acto realizado en el histórico Campo de la Gloria, en la provincia de Santa Fe.

El evento se desarrolló luego del traslado del sable corvo de José de San Martín, reliquia histórica asociada a la campaña libertadora. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se esperaba la asistencia de más de 60.000 personas, en una jornada marcada por la recreación histórica del combate de 1813.

El sable corvo y la recreación histórica

El sable corvo fue la pieza central de la ceremonia y de la recreación del enfrentamiento ocurrido el 3 de febrero de 1813, uno de los hitos iniciales del proceso de independencia argentina.

Aunque el sable es considerado un símbolo máximo de la gesta sanmartiniana, no fue utilizado por el Libertador en el Combate de San Lorenzo específicamente, sino en el resto de la campaña continental.

Recreación de la carga de caballería

Entre 30 y 40 granaderos a caballo participaron de la recreación de la histórica “carga de caballería”, desde el punto exacto donde se desarrollaron los hechos hasta la ribera del río Paraná.

La actividad buscó reproducir el momento en que el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín, enfrentó a las fuerzas realistas en territorio santafesino.

Presencia institucional y marco conmemorativo

El acto reunió a autoridades nacionales, fuerzas armadas y público en general. La conmemoración del Combate de San Lorenzo forma parte del calendario oficial de fechas patrias vinculadas al proceso de independencia.

El Campo de la Gloria es el sitio histórico donde tuvo lugar el enfrentamiento y constituye uno de los espacios de memoria más relevantes de la provincia de Santa Fe.