La Legislatura del Chubut aprobó en las últimas horas la prórroga del período ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre y la realización de una nueva sesión el 18 de diciembre a las 11.00 horas.

Fue en la sesión ordinaria de ayer, la última del cronograma aprobado a comienzos del año, y en la que los diputados provinciales, por moción del presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, aprobaron la prórroga del período y la convocatoria a la sesión que se realizará el jueves.

En la sesión del 18 del corriente mes se debatirá el Presupuesto 2026, que aun no fue remitido al recinto por el Poder Ejecutivo que conduce Ignacio Torres.



Sistema de adopciones

En la misma sesión, los diputados sancionaron por unanimidad una ley de adopciones que abroga la legislación anterior (Ley III-27 del 2008) y adecua la normativa a los nuevos paradigmas de la Convención de los Derechos del Niño y de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación vigente.



La iniciativa del Ejecutivo Provincial crea la Oficina de Adopciones en el ámbito del Ejecutivo Provincial, con sede en Rawson y sus delegaciones correspondientes, y el Registro Único Provincial de Aspirantes con fines Adoptivos.



La diputada de Despierta Chubut María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, explicó que “es un paso decisivo en la construcción de un sistema de adopciones pensado desde los niños, las niñas y los adolescentes, alineado con la Convención de Derechos del Niño, con el Código Civil y Comercial, con la Ley 26.061 y con nuestra ley, que establece claramente que la adopción es una medida excepcional, una medida subsidiaria y una medida de protección, que el primer derecho que tiene todo niño, niña o adolescente es la de permanecer y desarrollarse en su familia de origen”.



Al mismo tiempo señaló que entre las novedades, esta ley “establece que ninguna persona podrá ser limitada excluida o condicionada en su inscripción o permanencia en el registro por motivos de orientación sexual identidad, expresión de género, estado civil, edad, situación socioeconómica, discapacidad, religión, nacionalidad, etnia, pertenencia cultural o cualquier otra condición, dice personal o social, que afecte de manera directa y comprobada la actitud adoptiva”.



En esa línea, expuso Aguilera, “lo que se prohíbe es el uso de estereotipos, prejuicios o de modelos de familia. A su vez establece otro aspecto importante: regula los equipos interdisciplinarios. Esto deja de estar diluido en la norma, pasa a tener rango y funciones claras. Se establece la composición mínima, la formación específica y continua de quienes forman parte de esos equipos”.



Por otro lado, continuó la diputada, “esta ley reconoce la licencia por adopción en el sector público y en línea con estatutos, convenios y leyes específicas, pero también especifica la finalidad que tiene esa ley, que es favorecer el apego, la consolidación del vínculo y también fortalecer la integridad familiar”.



Por último, mencionó que esta normativa “vincula nuestra legislación provincial con el resto de las provincias, de manera tal que no haya discrepancias entre un registro y otro que favorezca o que genere que familias encuentren más conveniente inscribirse en una u otra provincia”.



Prevención del suicidio



Por otra parte, los diputados aprobaron una ley que establece la capacitación obligatoria, permanente y continua en prevención del suicidio y atención de urgencias en salud mental para las personas que se desempeñan en los servicios de protección integral de derechos de la Provincia.



La iniciativa, de la diputada Sandra Willatowski, fue aprobada luego de que le hicieran dos modificaciones requeridas por la oposición.