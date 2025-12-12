El RIGI se abre al sector upstream: luz verde para inversiones hidrocarburíferas

El Gobierno nacional anunció la incorporación de inversiones del sector petrolero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La decisión surge luego de un pedido formal presentado por el gobernador Rolando Figueroa al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en representación de los intereses de la provincia de Neuquén.

La confirmación fue realizada por Daniel González, secretario de Energía y Minería, durante el acto por el Día Nacional del Petróleo. Allí, explicó que la medida beneficiará particularmente al sector upstream, es decir, a las actividades vinculadas con la exploración y producción de hidrocarburos en la cuenca neuquina y otras regiones productoras.

En su presentación ante Caputo, Figueroa propuso que se incluyan dentro del RIGI las inversiones destinadas a incrementar la producción de petróleo y gas. El mandatario destacó que esto contribuirá al superávit energético, a un aumento de la recaudación fiscal nacional y provincial, y a fortalecer la integración energética regional con países como Chile, Brasil y Uruguay.

El gobernador también solicitó ampliar el RIGI a actividades específicas del upstream, que contemplen beneficios fiscales como la estabilidad impositiva por 30 años, la reducción del Impuesto a las Ganancias, la exención de aranceles para importación de bienes de capital, y la liberación progresiva del cepo cambiario para operaciones estratégicas.

Figueroa argumentó que el desarrollo del gas y petróleo no convencional es hoy el principal motor económico de Argentina. Este sector no solo genera divisas y empleo, sino que también impulsa la sustitución de importaciones, el crecimiento de la industria nacional y un ingreso fiscal sostenido para las provincias productoras.

Por último, remarcó que el RIGI puede acelerar proyectos estratégicos como el GNL modular, la petroquímica, la producción de fertilizantes, el transporte a gas y el desarrollo de hidrógeno azul con captura de carbono. Además, destacó que otros países como Brasil ya cuentan con regímenes promocionales permanentes como el modelo REPETRO, que podrían servir de referencia para Argentina.