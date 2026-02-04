Ni la esperada lluvia que marcó el fin de la ola de calor en el Alto Valle alteró los planes de Cipolletti: arrancar la pretemporada en La Visera renovada y a puertas abiertas para hinchas, socios y la prensa el año en que celebrará su centenario de fundación (26 de octubre).

Al mediodía del miércoles 4 de febrero, el segundo año de Daniel Cravero en el club dio su inicio con caras nuevas, sin nombres muy rendidores del año pasado, pero el mismo objetivo de siempre: recuperar el protagonismo perdido y tener la chance de pelear bien arriba.

Ulises Romero ya sabe lo que es jugar en Cipolletti. Se alejo del club por una complicación respirataria, viene de jugar todo el 2025 en Sol de Mayo de Viedma.

En los últimos días se confirmó la renovación de Gonzalo Lucero (carrilero), el regreso de Ulises Romero (mediocampista ofensivo) y la contratación de Brandon Obregón (mediocampista). Juan Cruz Huichulef (defensor), Nicolás Peralta (delantero), Maximiliano López (mediocampista), Fernando Pettinerolli (extremo), Víctor Manchafico (defensor), Marcos Pérez (mediocampista), Enzo Vallejos (delantero) y Sebastián Jeldres (delantero), ya había sido noticias en los días anteriores.

Gonzalo Lucero ya trabajó con Cravaero en 2025 y jugó muchos partidos en la temporada, como extremo por la izquierda.

Pero además renovó el arquero Faundo Crespo, continúa el mediocampista Andrés Almirón, el defensor Yago Piro y Nehuén García, una vez que finalice su participación con La Amistad en el Federal Amateur donde se encuentra a préstamo.

Todavía queda especio para alguna contratación más. El mercado de pases sigue abierto, aunque el presupuesto albinegro se encuentra prácticamente agotado. No se cierran puertas para nombres que puedan dar un salto de calidad a una plantilla que también tuvo la promoción de juveniles.

Cuerpo técnico y presencias

El cuerpo técnico para el 2026 lo completan Alejandro Barbona como ayudante de campo (ya no Giani Moscone quien se fue a San Patricio de El Chañar), y el profesor Maximilinao De la Hoz, todos del riñón del Chango Cravero.

El primer día contó con la presencia del presidente de la institución, Lucas Mancini, el titular del fútbol albinegro, Marcelo Bastías y el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, igual de entusiasmado con este nuevo inicio.

La primera jornada sirvió también para presentar todo el trabajo realizado durante el receso en el campo de juego que luce muy recuperado, además de la pintura y limpieza en la zona de plateas, tribunas y lo que se está haciendo con los sanitarios de la popular.