Un violento ataque se registró este lunes alrededor de las 15.10 en una vivienda ubicada en las calles Mariano Moreno y Alem, en el barrio Centro Sur de Cutral Co. Un hombre de 70 años y una mujer de 34, identificada como Ayelén Díaz, fueron apuñalados tras el ingreso forzado de Matías Jesús Azcúa, de 29 años, quien quedó imputado por el hecho.

Según el relato de un familiar del hombre herido —que pidió reserva de identidad por amenazas recibidas—, el agresor irrumpió por el patio interno de la vivienda, rompió una puerta y atacó directamente a la mujer.

Desmienten versiones sobre el domicilio

El familiar aclaró que la vivienda no es un “domicilio narco”, como circuló en redes sociales y algunos medios locales. Indicó que en el lugar viven dos personas jubiladas y que el resto de la familia trabaja de manera formal.

“El domicilio es una casa de familia. No tiene nada que ver con lo que se dijo en versiones falsas”, afirmó.

Quién es el imputado y el contexto previo

De acuerdo al testimonio, el inmueble cuenta con un departamento que había sido alquilado a la esposa de Azcúa. Sin embargo, el imputado se habría instalado allí pese a que el contrato no estaba a su nombre.

Consumo de alcohol y drogas

La familia aseguró que Azcúa llevaba al menos dos días consumiendo alcohol y estupefacientes. También señalaron que la esposa se había retirado del lugar días antes junto a sus hijos por episodios de violencia intrafamiliar.

“El agresor estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Se le había pedido que se retirara del domicilio”, sostuvo el familiar.

El ataque: múltiples puñaladas

Según los testigos, Azcúa se abalanzó sobre Ayelén Díaz y le propinó varias puñaladas. El hombre de 70 años intentó defenderla y recibió entre ocho y diez heridas en distintas partes del cuerpo, incluyendo pecho, espalda, brazos y manos.

La familia remarcó que el imputado trabaja como carnicero, por lo que tendría conocimiento en el uso de armas blancas, dato que será evaluado en el marco de la investigación judicial.

Estado de salud de las víctimas

Ayelén Díaz, en terapia intensiva

La mujer de 34 años permanece internada en terapia intensiva en grave estado. Había llegado a la vivienda para pasar unos días de visita, ya que mantiene un vínculo cercano con la familia desde hace años.

El hombre de 70 años, en shock

El hombre herido recibió atención médica y sus lesiones fueron calificadas como leves. No obstante, por su edad y condición de salud —es insulinodependiente—, atraviesa un cuadro de dolor persistente y shock emocional.

Pedido de prisión efectiva

La familia de las víctimas pidió que se avance con prisión efectiva para el imputado y remarcó que no buscan entorpecer la causa judicial. La investigación quedó en manos de la Justicia neuquina, que deberá determinar la calificación legal del ataque y las responsabilidades penales.