Un camión cargado con frutas y verduras sufrió un desperfecto y terminó semivolcado en Plaza Huincul. Vecinos intentaron llevarse la mercadería caída y la Policía intervino con munición antidisturbios para despejar el área. El comisario Walter Troncoso explicó cómo se desarrolló el operativo.

La tarde del jueves terminó con un fuerte despliegue policial en Plaza Huincul, luego de que un camión que transportaba frutas y verduras desde Mendoza hacia Zapala sufriera un desperfecto mecánico y quedara semivolcado a un costado de la Ruta 22. El siniestro provocó que gran parte de la carga quedara desparramada sobre la banquina, lo que atrajo a vecinos que se acercaron con intención de llevarse los productos.

El comisario Walter Troncoso, a cargo del operativo, detalló que el chofer resultó ileso, aunque profundamente preocupado por resguardar la mercadería. “El conductor estaba bien, pero su inquietud principal era la carga. Al ver que varias personas se acercaban para llevarse frutas y verduras, tuvimos que intervenir de inmediato”, afirmó.

Uso de munición antidisturbios para despejar la zona

Troncoso explicó que la presencia creciente de personas complicó las tareas de estabilización del camión. “Había mucha gente alrededor del vehículo, y eso representaba un riesgo de aplastamiento mientras trabajaba la grúa”, señaló.

Para permitir el avance del operativo, la Policía utilizó escopetas con munición antidisturbios. “Fue necesario dispersar a quienes estaban poniendo en peligro su integridad y obstaculizando el trabajo de rescate del camión”, indicó el comisario. Durante varias horas, el tránsito permaneció completamente cortado sobre la Ruta 22.

Piedras contra la Policía y una denuncia por robo

El comisario también relató que algunos individuos reaccionaron con violencia. “Hubo personas que, al no poder llevarse la mercadería, comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos”, señaló Troncoso.

En paralelo, el propietario del camión radicó una denuncia por el robo de parte de la carga que había quedado esparcida en la banquina.

La Policía trabaja ahora para identificar a los responsables de los daños y los hechos de violencia registrados durante el operativo. “Tenemos registros y testimonios que se están analizando para avanzar con la investigación”, adelantó Troncoso.

El camión fue retirado pasadas varias horas, en un operativo que dejó preocupación por el nivel de tensión que generó un siniestro vial agravado por intentos de saqueo.