Este jueves a las 12, la mesa política del Gobierno se reunirá de manera anticipada para definir los puntos clave de la agenda legislativa que el oficialismo buscará impulsar durante las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en el mes de febrero.

La reunión, que originalmente estaba prevista para el miércoles próximo, se adelantó a solicitud de los participantes, según informó la agencia de noticias AN.

Una de las figuras más relevantes en la mesa será el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se conectará a la reunión de forma virtual, a través de Zoom. El encuentro, que cuenta con la participación de ministros, asesores y legisladores, será clave para delinear las prioridades del Gobierno de cara a un nuevo período legislativo.

En su última reunión, celebrada el lunes, la mesa política había acordado que los principales temas a tratar en las sesiones extraordinarias serán la reforma laboral y una reforma a la Ley Penal Juvenil, cuyo objetivo es modificar la edad de imputabilidad de los menores.

Sin embargo, este martes, la senadora Patricia Bullrich sugirió una modificación en la agenda. Según la legisladora, el Gobierno podría incorporar a los temas a tratar la emergencia provocada por los incendios que afectan la Patagonia, ya que admitió que el tema es de alta prioridad, dado el reclamo de los gobernadores de las provincias afectadas por los incendios.

"Entre hoy y mañana, esperamos que se confirme la inclusión de este tema en el temario", sostuvo Bullrich, dejando abierta la posibilidad de un anuncio oficial por parte de las autoridades correspondientes.

De esa reunión participaron figuras de alto nivel como la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el asesor Santiago Caputo, entre otros.