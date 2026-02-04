Los dos equipos de Neuquén capital que participan en la Liga Nacional femenina de básquet se volverán a ver las caras este miércoles a la noche en el estadio Ruca Che emplazado en el barrio San Lorenzo en su primer cruce del año por el Torneo Clausura. Independiente que oficiará de local recibirá a El Biguá, en cotejo que se jugará desde las 21, en el mismo escenario de los dos enfrentamientos del Torneo Apertura el año pasado.

Aunque Las Rojas llevan un mejor registro en el torneo, las de La Ribera vienen de conseguir dos victorias al hilo, lo que promete un buen espectáculo. Independiente tiene saldo positivo, ya que en 7 partidos disputados obtuvo 4 victorias y cayó en los 3 restantes, un récord que las tiene en el cuarto lugar de la Conferencia Sur. Viene de un sólido triunfo ante Rocamora en La Caldera por 80 a 58.

El Biguá perdió sus cinco primeros partidos del campeonato pero se recuperó en los últimos dos al ganarle a Rocamora (73-64) y Berazategui (68-64, después de un suplementario), dejando una mejor imagen.

En los dos cruces del año pasado se ganaron mutuamente. El Biguá ganó el primero en el histórico debut por 75 a 72 en un partido muy parejo y cambiante. En el cierre de la fase regular, las Rojas se tomaron revancha y se impusieron 55 a 45 en un duelo más trabado y de menor vuelo.

En el equipo que dirige Marcelo Remolina, vive un gran presente Laila Raviolo que esta semana fue incluida en una lista previa de la Selección Argentina rumbo al torneo clasificatorio al Mundial de Alemania. Otra que esta en un buen nivel es el refuerzo 2026, Martina Torres. Del lado de El Biguá, Agustina García y Agustina Jourdheuil, la primera está entre las mejores en porcentaje de puntos por partido y la segunda en el rubro rebotes, siendo las dos referentes.