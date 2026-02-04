El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén este miércoles 4 de febrero, con un escenario marcado por nubosidad variable, lluvias aisladas, tormentas y vientos intensos, especialmente durante la mañana y la tarde.

Neuquén capital: lluvias, tormentas y viento fuerte

En la ciudad de Neuquén, la madrugada se presentará mayormente nublada, con una temperatura cercana a los 20 grados y viento del sur. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con un aumento significativo del viento del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde, el SMN prevé tormentas aisladas, con una temperatura máxima de 25 grados y vientos del sudeste, mientras que hacia la noche se registrarían chaparrones, con ráfagas persistentes y un leve descenso térmico.

Zapala: inestabilidad y ráfagas de hasta 69 km/h

En Zapala, el día comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 16 grados. La inestabilidad se acentuará hacia la tarde con lluvias aisladas y vientos del oeste, que podrían registrar ráfagas de hasta 69 km/h, según el SMN. Por la noche, continuarían los chaparrones y el viento moderado.

San Martín de los Andes: lluvias persistentes y descenso térmico

Para San Martín de los Andes, el pronóstico indica lluvias desde la madrugada y durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados, con vientos del oeste y ráfagas que también podrían alcanzar los 69 km/h. Hacia la noche se esperan lluvias fuertes, lo que refuerza el carácter inestable de la jornada en la zona cordillerana.

Chos Malal: chaparrones y viento intenso

En Chos Malal, la madrugada será mayormente nublada y el tiempo se tornará inestable desde la mañana con lluvias aisladas. La temperatura máxima rondará los 24 grados durante la tarde, con viento del oeste y ráfagas de hasta 69 km/h. Por la noche se prevén chaparrones y un leve descenso de la temperatura.